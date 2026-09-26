Descentralización para responder desde el territorio

Hace dos días, desde estas mismas páginas, planteábamos que no es momento de hablar de una crisis económica regional, pero sí de preocuparse.

No era un llamado al alarmismo. Era, precisamente, una invitación a mirar las cifras con seriedad y a entenderlas como señales que permiten actuar antes de que una dificultad termine transformándose en un problema mayor. El PIB de O’Higgins cayó 4,2% durante el segundo trimestre, después de haber retrocedido 6,6% en los primeros tres meses del año. En el mismo período, la economía nacional disminuyó 0,2%.

Si las cifras nos dicen que nuestra región está teniendo un comportamiento económico significativamente distinto al promedio nacional, la pregunta siguiente no puede ser solamente cuánto cayó la economía regional o cuánto tiempo podría durar este escenario.

También debemos preguntarnos con qué herramientas cuenta la región para enfrentar una realidad que, en buena medida, es propia.

El Banco Central entrega una pista relevante: las diferencias entre las regiones están estrechamente relacionadas con sus distintas estructuras productivas. En O’Higgins, la minería del cobre tuvo una incidencia negativa importante durante el segundo trimestre, mientras una mayor producción frutícola permitió compensar parcialmente ese efecto.

Es evidente que O’Higgins no tiene la misma economía que Antofagasta o la Región Metropolitana, aunque comparte importantes similitudes, especialmente en materia agrícola, con el Maule. Por eso, las respuestas tampoco pueden ser siempre iguales.

Hace algunos años planteamos en este mismo espacio que queríamos una descentralización real, no una simple regionalización. Hoy creemos que esa discusión mantiene plena vigencia, pero puede ser mirada desde una perspectiva todavía más concreta: la descentralización también es una herramienta para enfrentar mejor los problemas económicos de cada territorio.

Descentralizar no significa que una región pueda controlar el precio del cobre, las condiciones de los mercados internacionales o los ciclos de la economía mundial. Tampoco significa que las decisiones tomadas desde el nivel central carezcan de importancia.

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Significa algo más sencillo y, al mismo tiempo, más exigente: que quienes conocen una realidad territorial particular deben tener capacidad efectiva para diagnosticarla, establecer prioridades, diseñar respuestas y actuar sobre ellas.

Una descentralización real, por tanto, no puede reducirse a transferir competencias administrativas, crear nuevas estructuras o distribuir determinadas funciones entre distintos niveles del Estado. Todo ello puede ser necesario, pero resulta insuficiente si las regiones no contamos con instrumentos adecuados para impulsar nuestro propio desarrollo.

Así lo muestran las cifras. Mientras la economía nacional cayó 0,2% durante el segundo trimestre, O’Higgins lo hizo en 4,2%. Y mientras el consumo de los hogares aumentó 1,2% en el país, en nuestra región disminuyó 0,5%.

No son números que permitan por sí mismos establecer todas las causas ni anticipar el futuro. Pero sí muestran que la realidad regional no es la realidad nacional expresada en menor escala.

No se trata de desconocer que una política económica diseñada para el conjunto del país sea necesaria. Pero puede no ser suficiente para responder a las particularidades de cada territorio. Y una región que depende fuertemente de determinadas actividades productivas necesita también políticas capaces de anticipar sus ciclos, reducir sus vulnerabilidades, diversificar sus oportunidades y reaccionar cuando alguno de sus pilares enfrenta dificultades.

Eso exige coordinación entre el Gobierno central y las regiones. Exige también gobiernos regionales con capacidades técnicas, planificación de largo plazo y una mirada que vaya más allá de la ejecución presupuestaria.

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Y exige, sobre todo, entender que descentralizar no es quitarle importancia al Estado central. Es hacer que el Estado sea capaz de responder mejor porque conoce y considera las diferencias que existen dentro de su propio territorio.

No corresponde atribuir la caída del PIB a una falta de descentralización. Sería una conclusión que las cifras no permiten sostener. La contracción regional tiene una explicación principalmente vinculada al comportamiento de la minería del cobre, parcialmente compensada por la producción frutícola.

Pero sí corresponde aprovechar esta señal para volver a una discusión que como región no deberíamos abandonar.

¿Cuánto poder real tenemos para decidir sobre nuestro propio desarrollo?