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Descubren casino clandestino oculto tras local comercial en centro de Rancagua

-El recinto contaba con una estructura disimulada detrás de una falsa pared y mantenía 92 máquinas de apuestas.

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Un nuevo operativo de fiscalización realizado en el centro de Rancagua, permitió detectar el funcionamiento de un casino clandestino que operaba oculto al interior de un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos de maquillaje.

El procedimiento se desarrolló durante la mañana de este jueves y estuvo a cargo de equipos de la Municipalidad de Rancagua, en conjunto con funcionarios de Carabineros de la Primera Comisaría, como parte de los patrullajes y acciones contempladas en el plan “Volvamos al Centro”.

De acuerdo con los antecedentes del operativo, los funcionarios ingresaron al local y detectaron una estructura que simulaba ser parte del establecimiento, y al detectar una falsa muralla, se encontraba un segundo espacio, acondicionado para el funcionamiento de un recinto de apuestas clandestinas.

En el lugar fueron encontradas 92 máquinas de apuestas, además de dinero en efectivo relacionado con la actividad que se desarrollaba en el recinto.

Durante la fiscalización, también fueron controladas las personas que permanecían en el establecimiento al momento de la intervención. En tanto, un ciudadano de nacionalidad china, identificado como quien estaría a cargo de la administración del local, fue detenido y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público.

Desde el municipio señalaron que el operativo se enmarca en las labores coordinadas que se realizan junto a Carabineros para reforzar la fiscalización y prevención de delitos y actividades ilícitas en el centro de la capital regional.

La intervención forma parte del despliegue del plan “Volvamos al Centro”, iniciativa que considera patrullajes y controles permanentes destinados a mejorar las condiciones de seguridad y recuperar espacios para vecinos, comerciantes y personas que diariamente se desplazan por el sector céntrico de Rancagua.

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