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Detienen a tres sujetos por robo con intimidación en Rancagua

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Una rápida coordinación y despliegue policial permitió a Carabineros detener a tres sujetos involucrados en un robo con intimidación registrado durante la tarde de este sábado en un minimarket del sector oriente de Rancagua.

El procedimiento se inició cerca de las 15:00 horas, luego de recibirse un comunicado que alertaba que tres sujetos encapuchados, premunidos con elementos aparentemente similares a armas de fuego, habrían intimidado a trabajadores del establecimiento para sustraer una caja de valores con dinero correspondiente a las ventas.

Con estos antecedentes, Carabineros de la 3ª Comisaría Rancagua Oriente, Subcomisaría Diego Portales y Subcomisaría Machalí desplegaron un Plan Candado, realizando un seguimiento controlado a los involucrados, quienes intentaban huir a bordo de dos vehículos.

El despliegue policial permitió concretar la detención de los tres sujetos, todos adultos y con antecedentes penales, además de recuperar $370.000 en dinero en efectivo.

Durante el procedimiento también se recuperó un vehículo que mantenía encargo vigente por robo con intimidación, mientras que un segundo automóvil fue incautado, junto a diferentes especies presuntamente vinculadas a la comisión del delito.

Los tres detenidos y la totalidad de los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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