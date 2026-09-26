Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Este domingo se celebrará el Día de la Oración por Chile en O’Higgins

Las actividades en nuestra región se realizarán en Rancagua, El Huique y San Fernando, con procesiones y celebraciones eucarísticas junto a la imagen de la Virgen del Carmen.
Procesión de la Virgen del Carmen por el Día de la Oración por Chile en O’Higgins
Comunidades de Rancagua, El Huique y San Fernando participarán este domingo en las celebraciones por el Día de la Oración por Chile.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Este domingo 27 de septiembre se celebrará el Día de la Oración por Chile, jornada en la que comunidades de distintos puntos de la Región de O’Higgins participarán en procesiones, celebraciones eucarísticas y momentos de oración junto a la Virgen del Carmen.

Las principales actividades organizadas por la Diócesis de Rancagua se desarrollarán en El Huique, Rancagua y San Fernando, mientras que otras parroquias y capillas de la diócesis también realizarán sus propias celebraciones.

El Huique

En El Huique, Palmilla, el Decanato Cardenal Caro se reunirá desde las 15:00 horas en el Parque Errázuriz, lugar desde donde comenzará una procesión con la imagen de la Virgen del Carmen hasta el histórico Templo Museo Nuestra Señora del Carmen.

A las 16:30 horas se realizará una representación de la coronación de la Virgen como Reina y Madre de Chile. Posteriormente, a las 17:00 horas, se celebrará la Misa Solemne, presidida por el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera.

Rancagua

En la capital regional, las 14 parroquias del decanato se reunirán a las 16:00 horas en la Plaza de Los Héroes, frente a la Catedral.

Desde allí comenzará una procesión por las calles del centro hasta el Santuario de Schoenstatt. La jornada culminará con la imposición de escapularios y la celebración de la Santa Misa.

San Fernando

En San Fernando, las comunidades del Decanato San Fernando-Chimbarongo iniciarán su celebración a las 16:30 horas en la Iglesia San Fernando Rey.

Desde ese lugar, la imagen de la Virgen del Carmen será llevada en procesión por las calles Valdivia, Argomedo, Guadalupe, Quechereguas y O’Higgins, hasta llegar a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Anuncios

A estas actividades se sumarán otras parroquias y capillas de la diócesis, que han preparado sus propias instancias de oración.

Celebraciones en templos jubilares

Este año, las celebraciones de Rancagua, El Huique y San Fernando se realizarán en templos jubilares.

Según informó la Diócesis de Rancagua, los peregrinos que cumplan las condiciones establecidas por la Iglesia podrán acceder a la indulgencia plenaria durante el Año Jubilar.

La jornada corresponde al último domingo de septiembre y este año estará dedicada a la oración por Chile, sus familias y sus habitantes, bajo la protección de la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Viajar fuera de temporada gana interés en España
6 horas hace
Racing Club se enfrentará ante Boca Juniors por la llave 2
11 horas hace
NFL en Brasil: qué busca la liga llevando a Ravens y Cowboys al Maracaná
12 horas hace
Viajar fuera de temporada gana interés en España
6 horas hace
Racing Club se enfrentará ante Boca Juniors por la llave 2
11 horas hace
Anuncios
798627_2
Con penales, U. La Calera venció a U. Católica y logró clasificar
Contaminación (2)
Contaminación del aire: el peligro cotidiano que Chile comienza a normalizar
Anuncios
detenidos rancagua
Detienen a tres sujetos por robo con intimidación en Rancagua
798631_2
D. Puerto Montt clasificó a Cuartos de Final a pesar de caer 2-1 ante Ñublense
798289_2
Cobreloa derrotó 1-0 a Santiago Wanderers con un gol agónico
TESTIGOS JEHOVÁ 1
Testigos de Jehová impulsan durante septiembre una campaña mundial para acercar herramientas prácticas de la Biblia
Anuncios
Personas participan en la experiencia Noche Berezi en Café Berezi de Machalí
Café, degustaciones y nuevos sabores: así fue “Noche Berezi”, la experiencia que reunió a más de 50 personas en Machalí
vicente carreño 4
Machalino Vicente Carreño brilla en México y corona un año perfecto con bronce en la Youth League
CASINO 1
Descubren casino clandestino oculto tras local comercial en centro de Rancagua
como-organizar-las-fechas-de-pago-de-tu-tarjeta-de-credito-143310
¿Cómo organizar las fechas de pago de tu tarjeta de crédito?
ChatGPT Image 25 sept 2026, 16_50_49
PIB de O’Higgins cae 4,2% durante el segundo trimestre
798633_0
Se enfrentan D. Concepción y Curicó Unido por la llave 8
Anuncios