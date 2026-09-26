Este domingo se celebrará el Día de la Oración por Chile en O’Higgins

Este domingo 27 de septiembre se celebrará el Día de la Oración por Chile, jornada en la que comunidades de distintos puntos de la Región de O’Higgins participarán en procesiones, celebraciones eucarísticas y momentos de oración junto a la Virgen del Carmen.

Las principales actividades organizadas por la Diócesis de Rancagua se desarrollarán en El Huique, Rancagua y San Fernando, mientras que otras parroquias y capillas de la diócesis también realizarán sus propias celebraciones.

El Huique

En El Huique, Palmilla, el Decanato Cardenal Caro se reunirá desde las 15:00 horas en el Parque Errázuriz, lugar desde donde comenzará una procesión con la imagen de la Virgen del Carmen hasta el histórico Templo Museo Nuestra Señora del Carmen.

A las 16:30 horas se realizará una representación de la coronación de la Virgen como Reina y Madre de Chile. Posteriormente, a las 17:00 horas, se celebrará la Misa Solemne, presidida por el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera.

Rancagua

En la capital regional, las 14 parroquias del decanato se reunirán a las 16:00 horas en la Plaza de Los Héroes, frente a la Catedral.

Desde allí comenzará una procesión por las calles del centro hasta el Santuario de Schoenstatt. La jornada culminará con la imposición de escapularios y la celebración de la Santa Misa.

San Fernando

En San Fernando, las comunidades del Decanato San Fernando-Chimbarongo iniciarán su celebración a las 16:30 horas en la Iglesia San Fernando Rey.

Desde ese lugar, la imagen de la Virgen del Carmen será llevada en procesión por las calles Valdivia, Argomedo, Guadalupe, Quechereguas y O’Higgins, hasta llegar a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

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A estas actividades se sumarán otras parroquias y capillas de la diócesis, que han preparado sus propias instancias de oración.

Celebraciones en templos jubilares

Este año, las celebraciones de Rancagua, El Huique y San Fernando se realizarán en templos jubilares.

Según informó la Diócesis de Rancagua, los peregrinos que cumplan las condiciones establecidas por la Iglesia podrán acceder a la indulgencia plenaria durante el Año Jubilar.

La jornada corresponde al último domingo de septiembre y este año estará dedicada a la oración por Chile, sus familias y sus habitantes, bajo la protección de la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile.