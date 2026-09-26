HORÓSCOPO DEL SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Si hace poco que tiene pareja, seguirás en un período realmente bueno para el amor, con grandes momentos de placer e intimidad, aunque con la contrapartida de ir ganando cada vez más niveles de compromiso.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El sol se sitúa en un lugar apropiado para alumbrar todo lo que hagas durante las primeras seis horas del día. Después tendrás alguna que otra dificultad para conseguir una sonrisa en tu pareja. Suerte en los pequeños juegos de azar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Aunque no estés buscando un cambio profesional, puede aparecer una oferta inesperada que haga que te replantees tu actual ocupación. En el amor, el desequilibrio emocional puede suponer un problema para sacar adelante una relación sentimental. Modera tus sentimientos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Si llevas tiempo planteándote iniciar una relación sentimental, este es el momento. La de hoy es una jornada favorable también para fortalecer tus relaciones afectivas, no sólo amorosas, así que no seas egoísta y no rehúyas el diálogo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Los asuntos sentimentales se ponen al rojo vivo: te seguirás beneficiando de la corriente de positividad, simpatía y atracción que te rodean en otras facetas de tu vida, y pueden llegar a resultar irresistibles para los demás.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Excelente jornada para acabar con los trabajos eternamente pendientes, esos que postergas sin razón aparente siempre para otro día. Tendrás las pilas bien cargadas y la mente lúcida para aprovechar el tiempo y quitarte de encima esos lastres.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No te muestres tan acelerado en tus relaciones personales. Te irá mucho mejor si le dedicas más tiempo al descanso y a compartir tus inquietudes con la persona que amas. Tendrás conversaciones muy interesantes sobre tu relación.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Hoy si surgen problemas familiares no debes alarmarte, saldrás airoso de todos los conflictos, sobre todo de los de índole personal. Te sentirás muy activo en el trabajo; sacarás adelante cualquier asunto pendiente y por llegar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Recibirás buenas noticias de tu entorno familiar, quizás una pequeña aportación económica o la feliz solución a un problema administrativo que afectaba a los herederos. Un excelente motivo para una comida de celebración.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Estás en un momento realmente clave para mejorar los aspectos más delicados de tu relación. Si actúas con serenidad y mucho diálogo conseguirás guiar las cosas por el camino adecuado a tus intereses.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Deberás actuar con más comprensión con tu media naranja y aceptar sus proposiciones para cualquier iniciativa que se tome. Si dejas de ser tan absorbente, vivirás momentos entrañables. Aprovecha cualquier negocio que te propongan, saldrás ganando.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Las tensiones de la semana te han afectado a tu punto débil, el estómago, y valorarás en especial la posibilidad de desconectar del estrés y centrarse en las pequeñas recompensas que ofrece el día a día.