Lucas… ¿qué te pasa?

La opinión de Manuel Polgatiz, periodista y comentarista deportivo.

Nadie reconoce lo que estás haciendo. Se te ve apagado, ojeroso, sin ganas, con la ropa institucional incómoda (antes elegías tu), más mal genio y poco expresivo.

Desde hace rato, post “Boca”, se te apagó la voz, dejaste de empujar con ideas, abandonaste la convicción en conferencias y te transformaste en un robot atómico que solo habla por obligación.

Te sacaron a los dos principales pilares (Sarrafiore y González), pero no por eso debes abandonar el inmenso primer semestre que hiciste. Sé que da pena y rabia; sé que te habría gustado seguir con ellos hasta el final, pero tú siempre supiste que con la llegada de los “calientes”, todo se iba a entibiar por los malditos dólares.

Créeme que te entiendo y quizás hasta yo estaría igual que tú. Sin embargo, muchos de los presentes, de los que vamos incluso a verte contra Santa Cruz, confiamos en tu capacidad.

Está difícil la cosa, no hay duda. Pero empecemos por lo básico: sin expulsados, no hagamos el “esquema” espejo; adiós a los jugadores sin posición; ya pasó el primer semestre (que no se ganó nada); y las estrellas acá no sobran.

¿Lucas estás pensando solo en el 17 de octubre? ¿No será muy arriesgada tu apuesta? Todos seremos felices si la consigues, pero nuestra historia está llena de objetivos fallidos. No hagas de tu responsabilidad, una decisión involuntaria que te lleve al fracaso.

Tenemos las herramientas para luchar y ser victoriosos. Llenémonos de energía y fuerza, alimentémonos de esa sangre celeste para combatir en tierra ajena, no nos demos por vencidos Lucas, porque al igual que tu historia de vida, la nuestra también está repleta de obstáculos y trampas, pero siempre hemos sabido sobreponernos.

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Bovaglio; caminemos juntos, sé que está complejo, pero qué más da intentarlo, intentarlo y regresar al intento, si total nada se pierde y quizás mucho ganemos. Nadie dijo que sería fácil sacarse la resaca del mediano éxito, pero tampoco que sería imposible.

Todos tenemos malos períodos. Todos, en algún momento, queremos mandar la mierda el mundo, pero después entendemos que hay alternativas que colaboran para mirar el cielo más limpio.

Lucas…argentino humilde y sensato, en Rancagua te queremos, porque nos devolviste el alma y el amor a la camiseta. Aún no de das cuenta las alegrías que nos diste y que nos puedes seguir dando, ni la pasión que nos impregnaste.

Ahora dale con lo que queda. Anda a Valparaíso y trae esa copa como si fuera la última. Destruye tus propios miedos y sácanos campeón como merece el equipo y su gente.

En el torneo, estáncanos para no tener dramas, porque por tu trabajo este año 2026, te llevas al hombro a otros colegas tuyos que vinieron a aprender, impulsarse y no pocos, a robar y seguir recorriendo equipos fantasmas. Eres el bastión y el líder, porque para progresar la fe es la vigía.