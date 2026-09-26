Machalino Vicente Carreño brilla en México y corona un año perfecto con bronce en la Youth League

El joven deportista chileno Vicente Carreño ratificó su gran momento en la escena internacional al conquistar la medalla de bronce en la Karate 1 Youth League Guadalajara 2026.

El evento, perteneciente al prestigioso circuito internacional juvenil de la World Karate Federation (WKF), congregó a los mejores exponentes del planeta de la categoría. Vicente vio acción en la exigencia de Kumite Junior Masculino +76 kg. Su camino hacia el podio no estuvo exento de batallas intensas: debutó con un estrecho combate ante el representante de Croacia que terminó igualado y se definió por decisión arbitral a favor del europeo.

Sin embargo, tras la posterior llegada del croata a la final, el machalino ingresó al repechaje, donde demostró su temple, superó cada fase con autoridad y se colgó el codiciado bronce.

Una temporada de excelencia, constancia y trabajo en equipo

Con este logro, Vicente de 16 años y oriundo de Machalí, redondea un 2026 impecable. El seleccionado nacional, que integra el Team Chile de karate por quinto año consecutivo compatibilizando sus exigentes entrenamientos con sus estudios, ha participado en tres grandes citas internacionales del circuito en lo que va del año, subiéndose al podio en todas ellas: Bronce en el Campeonato Sudamericano (Colombia); Oro en el Campeonato Panamericano (Costa Rica), consagrándose Campeón Panamericano, y; Bronce en la Karate 1 Youth League (Guadalajara, México).

Detrás de este éxito sostenido, que se suma a sus anteriores alegrías en territorio mexicano, como el oro en Mérida 2023 y el bronce en Cancún 2024, hay una sólida base de disciplina y planificación. Fundamental en este proceso ha sido el riguroso trabajo conjunto junto a su Sensei Juan Carlos Pardo, un liderazgo técnico clave que ha potenciado su evolución táctica y mental, permitiéndole codearse de igual a igual con las máximas potencias mundiales de la disciplina.

«Estoy muy feliz y orgulloso de este resultado. Venir a México y volver a meterme en el podio mundial es el reflejo de mucho sacrificio diario, de levantarme temprano y equilibrar los entrenamientos con el colegio. Este bronce es el fruto del trabajo constante junto a mi Sensei Juan Carlos Pardo, quien ha estado guiando cada paso de mi carrera. Se lo dedico a él, a mi familia, a Machalí y a Chile, y me da una motivación enorme para seguir trabajando por más», señaló Vicente Carreño tras la premiación.

A sus cortos 16 años, el karateca machalino se afianza como una de las grandes realidades del deporte nacional, proyectando con solidez su carrera y confirmando que el tándem formado con su entrenador rinde frutos al más alto nivel competitivo.