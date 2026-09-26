Café, degustaciones y nuevos sabores: así fue “Noche Berezi”, la experiencia que reunió a más de 50 personas en Machalí

Más de 50 personas provenientes de distintos puntos de las regiones de O’Higgins y Metropolitana participaron en “Noche Berezi”, una experiencia desarrollada por Café Berezi en colaboración con Lavazza, que invitó a los asistentes a descubrir nuevas formas de conocer, preparar y disfrutar el café.

La actividad se realizó en la sucursal de Café Berezi de Paseo Parque Machalí, ubicada en Avenida San Juan, en el sector Sanchina, y fue dirigida por David Sáez, barista de Lavazza, quien guió a los invitados a través de una jornada que combinó aprendizaje, degustación y conversación en torno a la cultura del café.

Durante la noche, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer distintos granos, métodos de preparación y propuestas innovadoras en torno al café. La experiencia permitió degustar esta bebida en diferentes formatos y descubrir novedosos mocktails elaborados a partir del café, todo en un ambiente especialmente preparado para disfrutar, aprender y compartir.

Una experiencia para compartir con la comunidad

Para Pablo Contreras, jefe de Operaciones de Café Berezi, la positiva respuesta del público reafirma el interés por continuar generando este tipo de encuentros y nuevas experiencias en torno al café.

“Queremos agradecer a quienes nos acompañaron en esta experiencia y al mismo tiempo devolverle a la comunidad lo que con tanto cariño nos han entregado durante años, por lo que estamos trabajando para que vengan nuevas actividades donde podamos incluir a más y más miembros de la familia Berezi”, señaló.

Los asistentes también valoraron la iniciativa y destacaron la posibilidad de contar con nuevos espacios de encuentro y panoramas nocturnos en la región.

Stephanie Yáñez, quien participó de la actividad, calificó la jornada como “una muy buena experiencia, entretenida. Probamos unos mocktails muy buenos y ojalá que puedan incorporarse a la carta. Estoy agradecida por la experiencia, porque además fue un punto de encuentro”.

Anuncios

En tanto, Elisa Lara destacó la calidad de la actividad y su realización en Machalí. “Fue un evento de excelente nivel. Machalí necesitaba algo como esto. Soy una fiel cafetera y me encantó; estoy feliz, lo pasé maravilloso y espero que vengan muchos más”, comentó.

17 años de una empresa familiar en O’Higgins

“Noche Berezi” se enmarca en la trayectoria de Café Berezi, una empresa familiar con 17 años de presencia en la Región de O’Higgins, período en el que ha desarrollado una propuesta ligada a la calidad de la experiencia que entrega a sus clientes, al apoyo al comercio local y a la creación de espacios de encuentro.

Actualmente cuenta con tres sucursales ubicadas en puntos de Rancagua y Machalí: Open Rancagua, Cenco Rancagua y Paseo Parque Machalí, acercando la experiencia Berezi a públicos de distintos sectores de la región.

En ese contexto, la actividad representa también una nueva etapa en la relación de la cafetería con sus clientes, ampliando la experiencia más allá del consumo cotidiano y generando instancias para aprender, experimentar y compartir en torno al café.

Para conocer más sobre sus novedades y actividades, Café Berezi también está presente en Instagram como @cafeberezi.