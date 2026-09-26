Por la llave 6 se enfrentarán Ñublense y D. Puerto Montt

P. Montt se enfrenta hoy a Ñublense. En el partido de ida ganó 2 a 0 y quedó a un paso de clasificar a los Cuartos de Final de la Copa Chile. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún a las 17:30 horas.

De los últimos 3 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y D. Puerto Montt se llevó la victoria por 2 a 0.

Matías Assadi Quintana fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Ñublense en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : Ñublense 4 vs U. Concepción 2 (25 de junio)

: Ñublense 4 vs U. Concepción 2 (25 de junio) Fase de Grupos : U. Concepción 0 vs Ñublense 1 (1 de julio)

: U. Concepción 0 vs Ñublense 1 (1 de julio) Fase de Grupos : Curicó Unido 1 vs Ñublense 0 (21 de junio)

: Curicó Unido 1 vs Ñublense 0 (21 de junio) Fase de Grupos : Rangers 0 vs Ñublense 1 (28 de junio)

: Rangers 0 vs Ñublense 1 (28 de junio) Fase de Grupos : Ñublense 2 vs Curicó Unido 2 (5 de julio)

: Ñublense 2 vs Curicó Unido 2 (5 de julio) Fase de Grupos : Ñublense 1 vs Rangers 0 (4 de agosto)

: Ñublense 1 vs Rangers 0 (4 de agosto) Octavos de Final: D. Puerto Montt 2 vs Ñublense 0 (22 de septiembre)

Los resultados de D. Puerto Montt en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : D. Puerto Montt 1 vs Deportes Temuco 1 (31 de enero)

: D. Puerto Montt 1 vs Deportes Temuco 1 (31 de enero) Fase de Grupos : Deportes Temuco 2 vs D. Puerto Montt 1 (7 de febrero)

: Deportes Temuco 2 vs D. Puerto Montt 1 (7 de febrero) Fase de Grupos : Huachipato 0 vs D. Puerto Montt 2 (21 de junio)

: Huachipato 0 vs D. Puerto Montt 2 (21 de junio) Fase de Grupos : D. Puerto Montt 2 vs D. Concepción 0 (28 de junio)

: D. Puerto Montt 2 vs D. Concepción 0 (28 de junio) Fase de Grupos : D. Puerto Montt 2 vs Huachipato 1 (5 de julio)

: D. Puerto Montt 2 vs Huachipato 1 (5 de julio) Fase de Grupos : D. Concepción 2 vs D. Puerto Montt 0 (12 de julio)

: D. Concepción 2 vs D. Puerto Montt 0 (12 de julio) Octavos de Final: D. Puerto Montt 2 vs Ñublense 0 (22 de septiembre)

Horario Ñublense y D. Puerto Montt, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

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