PIB de O’Higgins cae 4,2% durante el segundo trimestre

La economía de la Región de O’Higgins volvió a registrar una contracción durante el segundo trimestre de 2026. De acuerdo con las cifras preliminares de las Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile, el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) disminuyó 4,2% respecto de igual período de 2025, resultado explicado principalmente por el desempeño de la minería del cobre.

La caída se produjo después del retroceso de 6,6% registrado por la región durante el primer trimestre, cifra que fue ratificada por el Banco Central en la revisión publicada junto con los nuevos resultados. De esta manera, O’Higgins acumula dos trimestres consecutivos de contracción de su actividad económica durante la primera mitad del año.

El resultado regional se ubicó además entre las mayores caídas registradas en el país durante el segundo trimestre. En total, siete de las 16 regiones anotaron una disminución de su PIB, mientras que a nivel nacional la economía se contrajo 0,2%.

La mayor caída correspondió a Antofagasta, con 6,3%, seguida por Arica y Parinacota, con 4,9%, y Tarapacá, con 4,5%. O’Higgins y Aysén registraron ambas una disminución de 4,2%, mientras que Biobío cayó 3,0% y Magallanes, 1,9%.

El peso de la minería

El Banco Central señala que la contracción de O’Higgins reflejó principalmente el desempeño de la minería del cobre. Ese comportamiento fue parcialmente compensado por una mayor producción frutícola, incluida dentro del componente denominado “resto de bienes”.

La incidencia de la minería no es un elemento menor para la economía regional. La actividad extractiva forma parte de una estructura productiva en la que el desempeño del cobre puede tener un efecto significativo sobre el resultado agregado de la región.

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A nivel nacional también se observó un fenómeno similar. La contracción de 0,2% de la economía chilena durante el segundo trimestre estuvo explicada en gran parte por la actividad minera y, específicamente, por una menor extracción de cobre. La construcción también tuvo una incidencia negativa en la mayoría de las regiones, mientras que los servicios personales y el comercio mostraron aumentos que permitieron compensar parcialmente esas caídas.

En O’Higgins, en cambio, el aumento de la producción frutícola permitió amortiguar parte del efecto negativo de la minería, aunque no fue suficiente para evitar que el PIB regional terminara el trimestre con una caída de 4,2%.

Exportaciones de cobre profundizan el retroceso

El deterioro de la actividad minera también se reflejó en el comercio exterior de la región.

Durante el segundo trimestre, las exportaciones de bienes de O’Higgins disminuyeron 18,9% respecto de igual período del año anterior. El Banco Central atribuye directamente esta caída a los menores envíos de cobre.

El comportamiento de las exportaciones regionales fue considerablemente más negativo que el registrado por el país en su conjunto. A nivel nacional, los envíos de bienes disminuyeron 1,9%, con siete regiones contribuyendo a esa caída. Los menores envíos mineros, particularmente de cobre, explicaron buena parte del resultado, aunque el aumento de las exportaciones de fruta permitió compensarlo parcialmente.

En el caso de O’Higgins, sin embargo, el aumento de la producción frutícola que permitió amortiguar la caída de la actividad no alcanzó para compensar la disminución de los envíos de cobre.

El Banco Central distingue en sus estadísticas entre el PIB regional y las exportaciones de bienes. Estas últimas corresponden a los bienes producidos en una determinada región que son enviados al exterior. Para distribuir territorialmente las exportaciones, el organismo considera el lugar donde se origina la producción del bien exportado.

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Los hogares también redujeron su consumo

El retroceso de la actividad regional estuvo acompañado por una disminución del consumo de los hogares.

Durante el segundo trimestre, el consumo de los hogares en O’Higgins cayó 0,5%. El resultado estuvo determinado principalmente por un menor gasto en bienes no durables, entre los que el Banco Central identifica alimentos, bebidas y combustibles. Esta caída fue parcialmente compensada por un mayor consumo de servicios personales y de restaurantes y hoteles.

El comportamiento del consumo regional contrastó con el resultado nacional. Mientras O’Higgins registró una caída de 0,5%, el consumo de los hogares aumentó 1,2% en el conjunto del país.

El Banco Central señala que ocho de las 16 regiones registraron aumentos del consumo durante el trimestre. A nivel nacional, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por los servicios, con un destacado aumento del gasto en servicios de salud y turismo. También aumentó el gasto en bienes durables, especialmente por las compras de vehículos, aunque este efecto fue parcialmente contrarrestado por un menor gasto en productos tecnológicos.

En O’Higgins, el comportamiento fue distinto y se observó una disminución tanto en el gasto de los hogares como en los bienes no durables.

Un primer semestre marcado por la contracción

El resultado del segundo trimestre adquiere mayor relevancia al observarlo junto con lo ocurrido entre enero y marzo.

En la publicación de septiembre, el Banco Central revisó las cifras correspondientes al primer trimestre de 2026 y mantuvo en -6,6% la variación del PIB de O’Higgins. La estimación anterior, publicada en junio, también había sido de -6,6%, por lo que en este caso no hubo modificación.

La revisión sí modificó las cifras de varias otras regiones, debido a la actualización de información tributaria, registros de remuneraciones, antecedentes agrícolas y pesqueros, entre otras fuentes. En el caso de las exportaciones, el Banco Central actualizó la información proveniente del Servicio Nacional de Aduanas y realizó una nueva estimación de los precios de exportación.

Para O’Higgins, además del -6,6% del PIB del primer trimestre, el Banco Central mantuvo en -25,2% la caída de las exportaciones de bienes de ese período. En cambio, revisó al alza la variación del consumo de los hogares, desde 1,2% a 1,5%.

Así, el comportamiento de la economía regional durante la primera mitad del año presenta un escenario marcado por dos elementos distintos: una fuerte contracción de la actividad productiva, particularmente vinculada a la minería, y un comportamiento del consumo que, aunque negativo durante el segundo trimestre, había mostrado un crecimiento durante los primeros tres meses.

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O’Higgins frente al resultado nacional

La diferencia entre el resultado regional y el nacional es significativa.

Mientras el PIB chileno cayó 0,2% durante el segundo trimestre, O’Higgins lo hizo en 4,2%, es decir, con una contracción considerablemente mayor.

El resultado nacional tampoco fue homogéneo. De las 16 regiones, siete registraron caídas y nueve mostraron aumentos de actividad. Atacama presentó el mayor crecimiento, con 8,3%, mientras que también crecieron Valparaíso (1,7%), Metropolitana (1,6%), Los Ríos (1,6%), Los Lagos (1,1%), Ñuble (1,1%), Coquimbo (0,9%) y Maule (0,7%).

La diferencia entre regiones está estrechamente relacionada con sus estructuras productivas. El propio Banco Central explica que el PIB regional permite observar el valor agregado generado por las distintas actividades económicas dentro de cada territorio y, por lo tanto, refleja las diferentes estructuras productivas de las regiones.

En otras palabras, la caída nacional de 0,2% no significa que todas las regiones hayan tenido un comportamiento similar. La cifra país es el resultado de la combinación de desempeños regionales muy diferentes, donde la actividad minera tuvo un peso importante en varias de las economías que registraron las mayores contracciones.

¿Qué mide exactamente el PIB regional?

El PIB es uno de los principales indicadores de las Cuentas Nacionales. Desde la perspectiva de la producción, mide el valor agregado generado por las actividades económicas durante un período determinado. En su versión regional, el indicador permite observar ese valor agregado según el territorio donde se desarrolla la actividad productiva.

Por eso, una caída de 4,2% no significa que todos los sectores de O’Higgins hayan disminuido en esa misma proporción. Se trata de la variación del conjunto de la actividad económica regional, resultado de la combinación de los distintos sectores.

El gráfico del Banco Central para el segundo trimestre muestra precisamente esa composición: en O’Higgins, la incidencia negativa más importante corresponde a la minería, mientras que el componente de resto de bienes aporta en sentido contrario, consistente con el aumento de la producción frutícola mencionado en el informe.

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La metodología utilizada por el Banco Central para estimar el PIB regional es de tipo descendente. Esto significa que, cuando no existe información suficiente para construir directamente una cuenta completa para cada región, se parte de los agregados nacionales y estos se distribuyen territorialmente mediante indicadores regionalizados para las distintas actividades. Posteriormente, los resultados son armonizados estadísticamente para mantener su consistencia con los totales nacionales.

Esta precisión es importante porque las cifras regionales no deben interpretarse como una suma directa de registros individuales de todas las empresas de O’Higgins.

Cifras todavía preliminares

El Banco Central advierte además que las estadísticas regionales son preliminares y se actualizan en línea con las revisiones de las Cuentas Nacionales Anuales y de las Cuentas Nacionales Trimestrales. El organismo señala expresamente que las cifras del PIB regional están sujetas a mayores revisiones que los totales nacionales.

Por ello, el 4,2% informado para el segundo trimestre corresponde a la estimación disponible al momento de la publicación y podría experimentar modificaciones en futuras actualizaciones.

La publicación de septiembre muestra que esas revisiones efectivamente pueden producir cambios relevantes. Para el primer trimestre, por ejemplo, el Banco Central modificó las cifras de varias regiones a partir de nueva información tributaria, registros administrativos y antecedentes sectoriales, aunque en el caso específico de O’Higgins el -6,6% se mantuvo sin cambios.

Un escenario que vuelve a poner el foco en la estructura productiva regional

Los datos conocidos esta semana muestran, por ahora, una economía regional que llega a la segunda mitad de 2026 después de dos trimestres consecutivos de contracción.

El elemento central está en la minería del cobre: su menor desempeño explica buena parte de la caída tanto de la actividad regional como de las exportaciones. La producción frutícola permitió moderar el retroceso del PIB, pero su efecto no fue suficiente para compensarlo.

Al mismo tiempo, el menor consumo de los hogares durante el segundo trimestre muestra que la contracción no quedó circunscrita exclusivamente a los sectores productivos vinculados a la minería. El gasto en bienes no durables disminuyó, aunque el comportamiento de los servicios personales y de restaurantes y hoteles permitió amortiguar parcialmente ese resultado.

La evolución de los próximos trimestres permitirá determinar si la contracción observada durante el primer semestre constituye un período acotado de menor actividad o si comienza a configurar una tendencia más prolongada. Por ahora, las cifras disponibles muestran con claridad que O’Higgins tuvo durante el segundo trimestre un desempeño considerablemente más débil que el promedio nacional y que la minería del cobre fue el principal factor detrás de ese resultado.

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Para esta edición, se contactó a la Seremi de Economía de O’Higgins para solicitar una evaluación de las cifras y antecedentes sobre sus efectos en la economía regional, pero no se recibió respuesta al cierre de esta edición.

O’HIGGINS EN CIFRAS