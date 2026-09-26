Recuperan especies avaluadas en 15 millones de pesos tras robo en San Fernando

Durante la madrugada, Carabineros de la Subcomisaría Chimbarongo detuvo a seis personas, cuatro de ellas menores de edad, por su presunta participación en un robo en lugar habitado ocurrido en el sector de Tres Puentes.

Las diligencias realizadas tras la denuncia permitieron ubicar un vehículo y a los involucrados mientras ingresaban las especies sustraídas a un inmueble en San Fernando. En el procedimiento se recuperó la totalidad de los bienes, avaluados en 15 millones de pesos, los que fueron reconocidos por la víctima.

Asimismo, al interior del domicilio se incautó un arma, aparentemente a balines, y un cartucho de escopeta calibre 12. Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de personal especializado del OS9 y la remisión de los elementos incautados a LABOCAR, para realizar los peritajes que permitan establecer sus características.

Los seis detenidos pasarán a control de detención por instrucción del Ministerio Público.