SAG y CONAF abren cerca de 600 cupos de empleo temporal en O’Higgins

Cerca de 600 cupos de empleo temporal se habilitarán durante los próximos meses en la región de O’Higgins, a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), todas estas oportunidades vinculadas a la temporada de exportación frutícola y a trabajos de prevención de incendios forestales.

En el caso del SAG, se abrirán 500 cupos para labores de inspección fitosanitaria en 50 plantas de procesamiento de frutas de la región, en el marco de la nueva temporada de exportación de cerezas.

La convocatoria contempla 150 puestos para profesionales, destinados a ingenieros e ingenieras agrónomas, y 350 cupos para técnicos, dirigidos a técnicos agrícolas de nivel medio o superior, ingenieros agrícolas, ingenieros de ejecución agrícola, egresados de Agronomía y estudiantes de esa carrera que hayan aprobado al menos el tercer año.

A estos puestos se sumarán 80 nuevos cupos del Programa de Emergencia de Empleo (PEE) de CONAF, que estarán disponibles entre octubre y diciembre de 2026. De esta forma, el programa llegará a 275 cupos en la región, distribuidos en 17 comunas.

Los nuevos trabajadores realizarán labores de prevención de incendios forestales, como disminución de material vegetal combustible, despeje de orillas de caminos e infraestructura crítica y construcción de cortafuegos en sectores de interfaz urbano-rural.

En la Plaza de los Héroes de Rancagua se realizó la actividad para informar de estos empleos disponibles para la venidera temporada. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Vacantes según localidad

Los cupos se distribuirán entre Paredones (10), Litueche (10), Pumanque (10), Palmilla (5), Coínco (10), Coltauco (10), Quinta de Tilcoco (5), San Vicente (10) y Rengo (10).

Desde el Gobierno Regional destacaron que estas convocatorias buscan aportar a la generación de empleo durante la temporada agrícola y reforzar las labores preventivas frente a los incendios forestales en la región.

Para postular a estos puestos se debe ser mayor de 18 años y dejar el currículum en las oficinas municipales de información laboral (OMIL) correspondientes.