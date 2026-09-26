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Tercera A: Deportes Rancagua suma un valioso punto en Quintero

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Un punto importantísimo logró este sábado el cuadro de Deportes Rancagua en la casa de un candidato al título: Quintero Unido.

Los pupilos de Ítalo Pinochet igualaron 1-1. El marcador lo abrió justamente el elenco naranja que, en el 26′, festejó el tanto de Kevin Reyes.

Pero, al término de la primera mitad, el goleador local, Matías Leiva (45’+3′) concretó la paridad definitiva.

Tres fechas restan para culminar la fase regular y, en la recta final, Rancagua debe conseguir los puntos para asegurar su presencia en la liguilla por el ascenso al profesionalismo.

Su próximo desafío será como local enfrentando a Rodelindo Román. Luego tendrán que visitar a Imperial Unido -cuadro comprometido con el descenso- y finalizará el torneo contra otro candidato al título: Malleco Unido.

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