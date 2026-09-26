Testigos de Jehová impulsan durante septiembre una campaña mundial para acercar herramientas prácticas de la Biblia

Durante todo septiembre, más de 9 millones de Testigos de Jehová alrededor del mundo llevan adelante una campaña orientada a ofrecer herramientas basadas en la Biblia para enfrentar los distintos desafíos de la vida y fortalecer la esperanza y la felicidad.

La iniciativa contempla la presentación de un programa interactivo de cursos bíblicos gratuitos para acercar a las personas a consejos y principios que, de acuerdo con la organización religiosa, pueden contribuir a mejorar distintos ámbitos de la vida cotidiana.

En O’Higgins, Felipe Caro, portavoz de los Testigos de Jehová, destacó el propósito de esta campaña y la importancia de acercar sus contenidos a las comunidades. “Las enseñanzas bíblicas han sido una ayuda práctica para innumerables personas alrededor del mundo. Han contribuido a reconstruir relaciones, ofrecer esperanza en medio del sufrimiento y fomentar una convivencia más respetuosa y solidaria”, comentó.

El representante regional agregó que la iniciativa busca entregar un mensaje que pueda ser de utilidad para quienes participen “Queremos acercar este mensaje a nuestros vecinos porque creemos que puede marcar una diferencia real en sus vidas, tal como lo ha hecho en las nuestras”, sostuvo Caro.

Durante septiembre, los Testigos de Jehová distribuirán ejemplares de la publicación “¡Disfrute de la vida para siempre!”, material que contiene tres lecciones breves y que presenta principios bíblicos mediante diferentes recursos.

El folleto incorpora ilustraciones a todo color, enlaces a videos disponibles en línea y preguntas destinadas a generar conversaciones sobre los contenidos abordados. De esta manera, la campaña busca ofrecer una instancia de acercamiento a las enseñanzas bíblicas a través de un formato interactivo y gratuito, abierto a quienes tengan interés en conocer el programa.

Anuncios

Como parte de las actividades contempladas, la campaña concluirá con un discurso especial que será presentado en las congregaciones de los Testigos de Jehová alrededor del mundo bajo el tema “¿Cómo puede ayudarle la Biblia?”

La conferencia estará basada en la Biblia y abordará, con mayor profundidad, cómo sus enseñanzas pueden contribuir a encontrar una vida más feliz y con propósito. La actividad será gratuita y estará abierta al público, como parte del cierre de esta campaña desarrollada durante septiembre.

Quienes deseen conocer más detalles sobre el programa interactivo gratuito pueden ingresar a jw.org, en la sección Enseñanzas bíblicas > Curso de la Biblia. Para conocer información sobre el discurso especial y las alternativas para asistir, el sitio dispone de la sección Sobre nosotros > Reuniones > Busque a cuál asistir.