U. Católica se enfrentará ante U. La Calera por la llave 2

U.Católica y U. La Calera buscarán desempatar, después de igualar en el partido de ida, para definir el pase a Cuartos de Final de la Copa Chile. El duelo se jugará hoy, desde las 20:00 horas, en el estadio Claro Arena.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y terminó en empate a 1.

Diego Flores Seguel es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de U. Católica en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : Everton 1 vs U. Católica 3 (23 de junio)

: Everton 1 vs U. Católica 3 (23 de junio) Fase de Grupos : U. Católica 2 vs Everton 1 (30 de junio)

: U. Católica 2 vs Everton 1 (30 de junio) Fase de Grupos : D. Copiapó 0 vs U. Católica 3 (20 de junio)

: D. Copiapó 0 vs U. Católica 3 (20 de junio) Fase de Grupos : U. Católica 4 vs San Luis 2 (27 de junio)

: U. Católica 4 vs San Luis 2 (27 de junio) Fase de Grupos : U. Católica 2 vs D. Copiapó 1 (4 de julio)

: U. Católica 2 vs D. Copiapó 1 (4 de julio) Fase de Grupos : San Luis 4 vs U. Católica 0 (11 de julio)

: San Luis 4 vs U. Católica 0 (11 de julio) Octavos de Final: U. La Calera 1 vs U. Católica 1 (23 de septiembre)

Los resultados de U. La Calera en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio)

: U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio) Fase de Grupos : Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio)

: Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio) Fase de Grupos : U. La Calera 0 vs U. San Felipe 2 (21 de junio)

: U. La Calera 0 vs U. San Felipe 2 (21 de junio) Fase de Grupos : U. La Calera 4 vs Santiago Wanderers 0 (28 de junio)

: U. La Calera 4 vs Santiago Wanderers 0 (28 de junio) Fase de Grupos : U. San Felipe 1 vs U. La Calera 1 (4 de julio)

: U. San Felipe 1 vs U. La Calera 1 (4 de julio) Fase de Grupos : Santiago Wanderers 0 vs U. La Calera 4 (5 de agosto)

: Santiago Wanderers 0 vs U. La Calera 4 (5 de agosto) Octavos de Final: U. La Calera 1 vs U. Católica 1 (23 de septiembre)

Horario U. Católica y U. La Calera, según país

Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

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