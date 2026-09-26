Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

D. Copiapó se enfrentará a U. San Felipe por la fecha 26

U. San Felipe y D. Copiapó se miden en el estadio Municipal de San Felipe hoy a las 12:30 horas y Juan Ibarra Comas es el elegido para dirigir el partido.

Comparte esta noticia

Anuncios

Hoy, a partir de las 12:30 horas, juegan U. San Felipe y D. Copiapó por la fecha 26 del campeonato 2026, en el estadio Municipal de San Felipe.

Así llegan U. San Felipe y D. Copiapó

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe terminó con un empate en 0 frente a Magallanes en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 3 goles y sumó 1 a favor.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

En la fecha pasada, D. Copiapó finalizó con un empate 1-1 ante Magallanes. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 9 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Copiapó sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 11 PP), mientras que la visita acumula 31 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (8 PG – 7 PE – 9 PP).

El encuentro será supervisado por Juan Ibarra Comas, el juez encargado.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 San Luis 41 24 11 8 5 9
11 D. Copiapó 31 24 8 7 9 -5
15 U. San Felipe 22 23 5 7 11 -22

Anuncios
Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 25: vs San Luis: 30 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Deportes Iquique: 4 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs D. Puerto Montt: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Cobreloa: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
Horario U. San Felipe y D. Copiapó, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Racing Club se enfrentará ante Boca Juniors por la llave 2
29 minutos hace
NFL en Brasil: qué busca la liga llevando a Ravens y Cowboys al Maracaná
1 hora hace
IA y pensamiento crítico: el reto para los jóvenes
22 horas hace
Racing Club se enfrentará ante Boca Juniors por la llave 2
29 minutos hace
NFL en Brasil: qué busca la liga llevando a Ravens y Cowboys al Maracaná
1 hora hace
Anuncios
798632_0
O’Higgins visita a Dep. Santa Cruz por la llave 7
(Foto de ARCHIVO) La impresión de este artista muestra la nave espacial Cassini de la NASA volando a través de una columna de supuesta agua que brota de la superficie de Encelado, la luna de Saturno. REMITIDA / HANDOUT por NASA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/7/2021
Una luna de Saturno ofrece nuevas pistas en la búsqueda de vida extraterrestre
Anuncios
798633_0
Se enfrentan D. Concepción y Curicó Unido por la llave 8
798628_0
Deportes Limache se enfrentará a D. Antofagasta por la llave 3
EDITORIAL ok
Descentralización para responder desde el territorio
798627_0
U. Católica se enfrentará ante U. La Calera por la llave 2
Anuncios
Realizarán jornada para agentes pastorales del Decanato San Fernando – Chimbarongo
la merced nancagua
Comunidades de la Diócesis de Rancagua celebraron a la Virgen de La Merced
santo tomas
O’Higgins registra una caída en la matrícula de primer año, pero las cifras esconden cambios relevantes
798630_2
Ganó Colo Colo 1-0 y está en Cuartos de Final
WhatsApp Image 2026-09-24 at 19.30.47 (1)
Comenzaron  las obras de conservación del Hospital Comunitario de Pichidegua
Corte Suprema confirma condenas por homicidio ocurrido en cárcel de Rancagua
Corte Suprema rechaza tres recursos y respalda continuidad del cobro judicial del CAE por parte de Tesorería
Anuncios
Mesa técnica santa cruz 1
Mesa técnica en Santa Cruz busca abrir nuevas fuentes de financiamiento para las Mipes de O’Higgins
DESFILE 13
Desfile del 2 de octubre será nuevamente en la calle
ohiggins santacruz 1
Triunfo con «sensaciones encontradas»: O’Higgins analiza la victoria sobre Santa Cruz y ya proyecta la revancha en Copa Chile
la vuelta santa cruz 1
El Valle de Colchagua será sede del «Desafío Chile by La Vuelta» en septiembre de 2027
Anuncios
NOTA 4.3
Banda Santa Cecilia mantiene viva tradición de Dianas y Salvas
1 JORNADA ISAMEDICA
Clínica Isamédica realiza exitosa jornada de Calidad y Seguridad Asistencial 2026
EDITORIAL ok
Comunicar bien también es hacer buena política
horoscopo
HORÓSCOPO DEL VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
trump y xi
Trump y Xi Jinping apuestan por la cooperación pese a sus diferencias entre Estados Unidos y China
El presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REMITIDA / HANDOUT por OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/9/2026
Netanyahu elogia a Milei y agradece su “firme e incondicional” apoyo a Israel
Emmanuel Macron advierte sobre posibles ataques rusos contra Francia
Macron advierte que Rusia podría atacar Francia en un escenario de creciente tensión con Europa
WhatsApp-Image-2026-09-24-at-22.19.08
Accidente de bus en Litueche deja al conductor fallecido y cinco personas lesionadas