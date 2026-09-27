Infancia Misionera prepara gran encuentro en Peralillo

La misión no tiene edad. Con esta convicción, la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM) de la Diócesis de Rancagua prepara un nuevo encuentro diocesano que reunirá a niños, adolescentes y adultos para compartir la fe y descubrir que todos pueden ser protagonistas de la misión.

La cita será el sábado 3 de octubre, desde las 9 de la mañana, en la Parroquia San Francisco Javier de Peralillo, y se extenderá hasta aproximadamente las 16:00 o 16:30 horas. El encuentro tendrá como lema “Uno en Cristo, unidos en la misión”, invitando a vivir la jornada desde la oración, la fraternidad y el compromiso misionero.

El padre Alejandro Jorquera, párroco de Graneros y asesor de Infancia Misionera, explicó que esta instancia busca reunir a los grupos que ya forman parte de la obra, pero también motivar a nuevas comunidades a conocerla y comenzar a desarrollarla.

La jornada contempla oración, dinámicas, momentos de reflexión y actividades para compartir entre los distintos grupos. También habrá concursos y se celebrará la Eucaristía, como centro de este encuentro de fe y misión.

Uno de los signos tradicionales será llevar el mensaje más allá del lugar de reunión. Cada niño recibirá una tarjeta con un mensaje para compartir con las personas que encuentre en la calle, convirtiéndose así en pequeño misionero y llevando una palabra de esperanza a su comunidad.

La invitación está abierta a parroquias y colegios, tengan o no actualmente grupos de Infancia Misionera. De manera especial, se anima a catequistas y agentes pastorales a participar para conocer esta obra y descubrir una pedagogía que ayuda a niños y adolescentes a crecer en la fe desde el servicio y la misión.

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La IAM acompaña a niños y adolescentes, aproximadamente desde los 3 hasta los 17 o 18 años. En Peralillo, la invitación es a encontrarse, celebrar y renovar juntos el llamado a anunciar el Evangelio.