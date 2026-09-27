O’Higgins afina su plan para la decisiva revancha en Santa Cruz

Tras quedarse con el primer choque de la serie por 2-1 en El Teniente, O’Higgins de Rancagua ya enfoca toda su atención en la revancha de este domingo frente a Deportes Santa Cruz.

Pese a contar con la diferencia a favor, en la interna del «Capo de Provincia» existe plena conciencia de que la llave se mantiene abierta y que el compromiso de vuelta exigirá un cuidadoso planteamiento táctico.

Adaptación a la cancha y gestión de bajas: El análisis de Lucas Bovaglio

Uno de los factores determinantes para el partido de vuelta será el escenario deportivo en el Estadio Joaquín Muñoz García, caracterizado por una cancha de dimensiones más reducidas a las habituales (100 x 68 metros).

Respecto a esta condición, el director técnico de O’Higgins, Lucas Bovaglio, enfatizó la necesidad de estudiar en detalle el plan de juego antes de viajar. «Tenemos que ver de qué forma nos podemos acomodar a una cancha que es distinta a las que jugamos. La verdad que la llave está abierta», declaró el estratega.

El entrenador argentino remarcó que la intención del elenco celeste es mantener su propuesta futbolística habitual, ajustando los detalles específicos que demanda el reducto rival: «Normalmente nosotros somos un equipo que intenta ser protagonista en todos los escenarios, pero los detalles y ver de qué forma vamos a plantear y encarar el partido del domingo, lo resolveremos seguramente en los próximos días antes de viajar», añadió Bovaglio.

A la adaptación del terreno se suma la necesidad de rearmar la alineación titular debido a ausencias obligadas. Sobre este desafío, el DT reconoció que «es un desafío ver cómo vamos llevando los próximos partidos sin Faúndez, sin Morales, sin Pavez», lo que abre opciones para que alternativas como Benjamín Rojas asuman mayor protagonismo en la retaguardia.

Es más, el probable once para este domingo incluiría justamente el ex Palestino y el resto sería el mismo que ganó el jueves por la noche.

Benjamín Rojas ocupará la plaza de lateral derecho en este encuentro de revancha. Foto: Héctor Vargas/El Rancagüino.

Convicción en el plantel: «Vamos con la confianza de que lo vamos a poder ganar allá»

En el camarín celeste, la proyección del duelo de vuelta se asume con optimismo y la convicción de abrochar la clasificación en condición de visitante.

El delantero Arnaldo Castillo expresó la firme postura con la que el grupo afrontará el viaje: «Nosotros vamos con la confianza de que lo vamos a poder ganar allá y poder cerrar la llave», sostuvo el atacante.

En la misma línea, el extremo Bastián Yáñez advirtió sobre la exigencia del rival y la disciplina necesaria para encarar la definición: «Se nos viene también un partido el domingo de vuelta contra este equipo que es un equipo muy fuerte, así que trataremos de siempre de dar lo mejor por el equipo», afirmó Yáñez, agregando que el plantel debe mantener el enfoque «partido a partido».

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Con el marcador global a su favor, O’Higgins completó sus días de trabajo táctico en la antesala del desplazamiento a Santa Cruz, centrado en pulir los detalles que le permitan sellar su paso a la siguiente ronda de la Copa Chile.

El encuentro se disputará este domingo por la noche en la cancha del estadio municipal Joaquín Muñoz García.