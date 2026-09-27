¿Por qué celebramos el 2 de octubre?

Más de una vez los rancagüinos nos hemos hecho esta pregunta. La respuesta que de pequeños nos enseñaron tiene que ver con la celebración de la valentía de los patriotas que jamás se rindieron ante el invasor. Una respuesta que, si bien es correcta, admite varios reparos.

Primero cabe preguntarse por qué celebramos una derrota. Rancagua fue un desastre militar: no se cumplieron los objetivos estratégicos de la defensa de la capital y cabe discutir la decisión de comprometer la defensa en la ciudad. Desde el punto de vista estratégico, tenía más sentido la defensa de Angostura, lo que permitía mantener la retaguardia libre para recibir refuerzos y recursos o realizar una eventual retirada en orden.

La batalla fue, además, una muestra evidente de las profundas divisiones que cruzaban a la naciente República. En estricto rigor, el mando de Rancagua correspondía a Juan José Carrera, brigadier y militar de mayor rango que O’Higgins, quien era coronel. Sin embargo, mayoritariamente las fuerzas que llegaron a la plaza después del desbande del Cachapoal eran leales a O’Higgins.

Chile estaba entonces inmerso en un conflicto entre carreristas y o’higginistas, una guerra civil que había quedado aplazada, pero no resuelta con la llegada de las fuerzas de Osorio. En ese contexto también podría entenderse la ausencia de José Miguel Carrera cuando O’Higgins quedó cercado en Rancagua.

También podríamos decir que nuestra guerra de Independencia no fue simplemente una confrontación entre chilenos y un poder extranjero. Fue, en buena medida, una guerra civil: la mayoría de los soldados de ambos bandos eran chilenos. Rancagua fue un desastre que prácticamente destruyó la ciudad y significó la muerte de buena parte de su población.

Entonces, ¿por qué celebramos esta derrota?

No. No celebramos la derrota.

Recordamos a los valientes caídos, que pese a todas las dificultades jamás se rindieron. Admiramos a los patriotas que, pese a sus diferencias y errores, fueron parte de la construcción de nuestro país.

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Pero también celebramos a una ciudad que, pese a haber sido destruida, supo levantarse de sus ruinas y construir un futuro.

Porque quizás ahí está una de las claves para entender por qué el 2 de octubre sigue siendo tan importante para Rancagua.

Nuestra ciudad ha debido levantarse muchas veces. Terremotos, inundaciones, tragedias y otros momentos difíciles han puesto a prueba una y otra vez su capacidad para reconstruirse y seguir creciendo. Rancagua ha tenido que reinventarse más de una vez.

Y esa capacidad de volver a empezar también forma parte de nuestra identidad.

Rancagua no es una ciudad fácil de definir. No es solamente minera, aunque El Teniente ha marcado profundamente su historia. Tampoco es solamente agrícola, pese a encontrarse en el corazón de un territorio donde esa actividad tiene una importancia fundamental. Ni es únicamente comercial o de servicios pese a ser capital regional.

Es una particular mezcla de esas culturas. Una ciudad marcada por el campo y la minería, por el comercio y los servicios, y también por su cercanía con Santiago, una cercanía que tantas veces ha influido en nuestro desarrollo y que, al mismo tiempo, ha hecho más necesaria la construcción de una identidad propia.

Quizás por eso Rancagua ha debido aprender a reinventarse.

No siempre de manera ordenada. No siempre de la mejor forma. Pero con esa tozudez que parece venir de lejos: la del huaso que se combina, ya en el siglo XX, con el esfuerzo y el método del minero.

Por eso el 2 de octubre no debería ser solamente una fecha en el calendario ni una ceremonia que repetimos cada año.

Es una oportunidad para recordar que esta ciudad fue destruida y volvió a levantarse. Que tuvo derrotas, pero también tuvo la capacidad de seguir adelante. Que su historia está hecha de dificultades, pero también de reconstrucciones.

Y quizás eso sea lo que realmente celebramos cada 2 de octubre: no la derrota patriota, sino la capacidad de Rancagua para levantarse después de ella.

Porque una ciudad no se define solamente por aquello que le ocurre, sino también por lo que es capaz de hacer después.

Y Rancagua, durante más de dos siglos, ha demostrado merecer el ave fénix de su escudo..