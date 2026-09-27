Rediseñar el turismo sin perder nuestra esencia

Por Valeria Gallardo Mendoza

En 2007, poco después de titularme como Ingeniera en Administración Turística, emprendí un viaje que me llevó a conocer distintos países. Uno de ellos fue Turquía y, en Capadocia, viví una de esas experiencias sencillas que terminan acompañándonos por años. Allí conocí a una mujer con quien prácticamente no compartíamos idioma. Sin traductores en el teléfono, sin aplicaciones que resolvieran la conversación y mucho antes de que habláramos cotidianamente de inteligencia artificial. Sin embargo, nos entendimos. Nos reímos, nos abrazamos y quedó una fotografía que hasta hoy me recuerda algo esencial: viajar es encontrarnos con otros.

Casi veinte años después, el turismo vive una de sus transformaciones más profundas.

Este 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo se conmemora bajo el lema “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”. Y más que hablar solamente de tecnología, creo que esta es una invitación a preguntarnos cómo queremos construir el turismo de los próximos años.

Hoy un viajero puede preguntarle a una herramienta de inteligencia artificial dónde pasar un fin de semana, qué viñas visitar, dónde comer, qué actividades realizar con niños o dónde encontrar una experiencia auténtica cerca de Santiago. En segundos puede obtener un itinerario completo.

¿Estamos preparados para aparecer en esas respuestas?

Durante años trabajando en turismo y especialmente en enoturismo he visto territorios llenos de historias extraordinarias, pequeños productores, viñas, restaurantes, alojamientos, artesanos y emprendedores capaces de entregar experiencias memorables. Muchas veces el problema no es la falta de contenido ni de identidad. Es que todavía nos cuesta mostrarla, comunicarla y comercializarla.

Y eso representa una enorme oportunidad para la Región de O’Higgins.

Tenemos vino, gastronomía, naturaleza, patrimonio, cordillera, mar, campo, cultura y tradiciones. Pero, por sobre todo, tenemos personas que conocen y dan vida a esos territorios.

La inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para ellas.

Puede ayudar a una pequeña empresa a traducir su página web, preparar contenidos para otros mercados, comprender mejor a sus visitantes, ordenar información, responder consultas, diseñar una ruta o mejorar sus procesos de comercialización. Para emprendimientos que difícilmente podrían contar con grandes equipos de marketing, tecnología o comunicaciones, estas herramientas pueden disminuir brechas que durante años parecieron enormes.

Pero también existe un riesgo: que la transformación digital aumente las diferencias entre quienes tienen acceso al conocimiento y quienes quedan fuera de él.

Por eso hablar de inteligencia artificial aplicada al turismo también significa hablar de capacitación, asociatividad y acceso. No basta con tener herramientas disponibles; debemos aprender a utilizarlas y procurar que lleguen también a los pequeños emprendimientos y a nuestros territorios rurales.

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Después de muchos años trabajando con viñas, operadores, restaurantes, hoteles, instituciones y emprendedores, he aprendido además que ningún destino se construye solo.

Los territorios se fortalecen cuando somos capaces de colaborar, construir relatos comunes y entender que la experiencia del visitante comienza mucho antes de llegar y continúa mucho después de regresar a casa.

La tecnología puede ayudarnos enormemente en ese proceso.

Puede hacer nuestros destinos más visibles, conectar nuestra oferta con nuevos mercados y permitir que una pequeña experiencia localizada en algún rincón de O’Higgins pueda ser descubierta por alguien que se encuentra a miles de kilómetros.

Pero hay algo que ninguna inteligencia artificial podrá reemplazar.

No podrá reemplazar la conversación con quien ha trabajado esa tierra durante décadas, la historia contada por quien hizo ese vino, una receta transmitida entre generaciones o la hospitalidad de quien recibe a un visitante orgulloso del lugar donde vive.

Porque, incluso en la era de la inteligencia artificial, el turismo sigue ocurriendo entre personas.

Quizás por eso aquella fotografía de Capadocia sigue teniendo tanto sentido para mí casi veinte años después. No recuerdo las palabras que intercambiamos. Probablemente fueron muy pocas. Pero recuerdo perfectamente la conexión.

Hoy tenemos herramientas capaces de traducir idiomas en segundos y tecnologías que habrían hecho mucho más sencilla aquella conversación. Bienvenidas sean.

El desafío está en utilizarlas no para reemplazar aquello que nos hace distintos, sino para ayudar a mostrarlo.

Rediseñar el turismo no significa perder nuestra esencia. Significa encontrar nuevas maneras de llevarla al mundo.

Lectura de foto:

Capadocia, Turquía, 2007. Cuando el idioma no fue impedimento para una amistad. Casi veinte años después, la tecnología puede ayudarnos a derribar muchas más barreras, pero la esencia del turismo continúa estando en el encuentro entre personas.