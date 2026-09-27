Rengo refuerza seguridad municipal con nueva camioneta destinada a la localidad de Rosario

El seremi de Seguridad Pública de O’Higgins, Nicolás Muñoz, participó en la entrega de una nueva camioneta para Seguridad Pública Municipal de Rengo, iniciativa que significó una inversión de $50 millones y que permitirá aumentar la capacidad operativa y la presencia preventiva en distintos sectores de la comuna.

El nuevo móvil fue adquirido mediante un proyecto financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y se suma a las tres motocicletas entregadas anteriormente para fortalecer las labores de seguridad municipal.

Por decisión del municipio, la camioneta será destinada principalmente a la localidad de Rosario, permitiendo ampliar los patrullajes preventivos y contar con mayores herramientas para el despliegue de los equipos de seguridad en el territorio.

La incorporación del vehículo también permitirá fortalecer el trabajo coordinado que se desarrolla junto a Carabineros de Chile, particularmente a través de los patrullajes mixtos, modalidad que contempla el despliegue conjunto de funcionarios policiales y personal municipal. Carabineros identifica este trabajo dentro de la capacitación y coordinación asociada a OS14.

El seremi de Seguridad Pública, Nicolás Muñoz, destacó que este tipo de inversiones permite traducir la coordinación institucional en mayor capacidad operativa en las calles. “Cuando entregamos un vehículo de estas características estamos entregando una herramienta concreta para fortalecer la seguridad en el territorio. Esta camioneta permitirá aumentar los patrullajes preventivos, ampliar la cobertura y, especialmente, potenciar el trabajo conjunto que desarrollan los equipos municipales con Carabineros a través de los patrullajes mixtos y la coordinación con OS14. Queremos que estos recursos se traduzcan en mayor presencia en las calles y en una respuesta más cercana a las necesidades de los vecinos de Rengo y Rosario”, dijo.

La entrega se realizó en el marco de las celebraciones de aniversario de Rosario, permitiendo que esta inversión quede directamente al servicio de la comunidad y del trabajo preventivo que se desarrolla en la localidad.

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Finalmente, desde la Seremi de Seguridad Pública, destacaron que el fortalecimiento de las capacidades municipales constituye una herramienta relevante para complementar la labor policial, mejorar la coordinación territorial y ampliar la presencia preventiva en las comunas de la región de O’Higgins.