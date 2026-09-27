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U. San Felipe vs San Luis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato 2026

Te contamos la previa del duelo U. San Felipe vs San Luis, que se enfrentarán el próximo miércoles 30 de septiembre a las 18:00 horas.

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El duelo correspondiente a la fecha 25 del campeonato 2026 se jugará el próximo miércoles 30 de septiembre a las 18:00 horas.

Así llegan U. San Felipe y San Luis

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a D. Copiapó. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 7.

Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026

San Luis llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a D. Antofagasta. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 4 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y San Luis resultó vencedor por 4 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 12 PP), mientras que el visitante llegó a 41 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (11 PG – 8 PE – 5 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 45 25 12 9 4 16
2 Santiago Wanderers 44 25 12 8 5 14
3 San Luis 41 24 11 8 5 9
4 Magallanes 40 25 11 7 7 3
15 U. San Felipe 22 24 5 7 12 -25

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Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Deportes Iquique: 4 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Unión Española: 4 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Puerto Montt: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
Horario U. San Felipe y San Luis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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