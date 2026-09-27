Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Universidad de Chile se enfrenta ante la visita Everton por la llave 4

Universidad de Chile y Everton se enfrentan en Nacional, con el arbitraje de Nicolás Millas López. El duelo se juega desde las 17:30 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

U. de Chile busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en Nacional, hoy, desde las 17:30 horas.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de julio, en Fase Regional – Semifinales del torneo Copa Chile 2024, y Universidad de Chile lo ganó por 1 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Nicolás Millas López.

Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 4 vs Santiago Wanderers 1 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 2 vs U. San Felipe 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Santiago Wanderers 2 vs Universidad de Chile 3 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: U. San Felipe 0 vs Universidad de Chile 1 (5 de agosto)
Los resultados de Everton en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Everton 1 vs U. Católica 3 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: U. Católica 2 vs Everton 1 (30 de junio)
  • Fase de Grupos: Everton 2 vs San Luis 2 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: Everton 3 vs D. Copiapó 0 (26 de junio)
  • Fase de Grupos: San Luis 2 vs Everton 2 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: D. Copiapó 0 vs Everton 1 (11 de julio)
Horario Universidad de Chile y Everton, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Calvià e Ibiza, rumbo al turismo europeo 2027
16 minutos hace
Racing Club se enfrentará ante Boca Juniors por la llave 2
2 horas hace
Viajar fuera de temporada gana interés en España
18 horas hace
Calvià e Ibiza, rumbo al turismo europeo 2027
16 minutos hace
Racing Club se enfrentará ante Boca Juniors por la llave 2
2 horas hace
Anuncios
798280_0
U. San Felipe vs San Luis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato 2026
Capadocia, Turquía, 2007. Cuando el idioma no fue impedimento para una amistad. Casi veinte años después, la tecnología puede ayudarnos a derribar muchas más barreras, pero la esencia del turismo continúa estando en el encuentro entre personas.
Rediseñar el turismo sin perder nuestra esencia
Anuncios
798633_0
Se enfrentan D. Concepción y Curicó Unido por la llave 8
798628_0
Deportes Limache se enfrentará a D. Antofagasta por la llave 3
Obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto
Chile nos necesita a todos
EDITORIAL ok
¿Por qué celebramos el 2 de octubre?
Anuncios
Proyecto de Ley “Mariana”: El deber de investigar a tiempo
detenidos rancagua
Detienen a tres sujetos por robo con intimidación en Rancagua
798631_2
D. Puerto Montt clasificó a Cuartos de Final a pesar de caer 2-1 ante Ñublense
798289_2
Cobreloa derrotó 1-0 a Santiago Wanderers con un gol agónico
empleos sag 1
SAG y CONAF abren cerca de 600 cupos de empleo temporal en O’Higgins
Personas participan en la experiencia Noche Berezi en Café Berezi de Machalí
Café, degustaciones y nuevos sabores: así fue “Noche Berezi”, la experiencia que reunió a más de 50 personas en Machalí
Anuncios
como-organizar-las-fechas-de-pago-de-tu-tarjeta-de-credito-143310
¿Cómo organizar las fechas de pago de tu tarjeta de crédito?
PUENTE NEGRO 1
San Fernando avanza en solución sanitaria para Puente Negro: queda inscrita la última servidumbre del proyecto de alcantarillado
(Foto de ARCHIVO) La impresión de este artista muestra la nave espacial Cassini de la NASA volando a través de una columna de supuesta agua que brota de la superficie de Encelado, la luna de Saturno. REMITIDA / HANDOUT por NASA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/7/2021
Una luna de Saturno ofrece nuevas pistas en la búsqueda de vida extraterrestre
ChatGPT Image 25 sept 2026, 16_50_49
PIB de O’Higgins cae 4,2% durante el segundo trimestre
Anuncios
la merced nancagua
Comunidades de la Diócesis de Rancagua celebraron a la Virgen de La Merced
santo tomas
O’Higgins registra una caída en la matrícula de primer año, pero las cifras esconden cambios relevantes
798630_2
Ganó Colo Colo 1-0 y está en Cuartos de Final
Google cumple 28 años: buscar ya no significa lo mismo
Sam Altman, CEO de OpenAI. EFE/EPA/RAJAT GUPTA
¿Quiénes son los amos de la IA? Los nombres detrás de una tecnología que “domina” el mundo
WhatsApp Image 2026-09-25 at 16.55.56
MOP anuncia inversión de más de $35 mil millones para mejorar servicios sanitarios rurales en O’Higgins
rancagua lautaro 1
Deportes Rancagua tendrá importante desafío en Quintero
WhatsApp Image 2026-09-24 at 19.30.47 (1)
Comenzaron  las obras de conservación del Hospital Comunitario de Pichidegua