Buscando seguridad

“Señor, tú nos has sido refugio. De generación en generación. Antes que naciesen los Montes. Y formases la tierra y el mundo, Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.” Salmo 90:1-2

La palabra refugio, según el diccionario de la real academia española es un lugar que sirve para protegerse de un peligro.

Esta afirmación, “Estamos bien los treinta y tres en el refugio” fue la conocida frase de los mineros que quedaron atrapados en una mina en el norte de chile. Los mineros habían encontrado un lugar para protegerse y estar a salvo frente al inminente peligro que amenazaba sus vidas.

Como personas, es fácil sentirnos inseguros, amenazados, frente a todo lo que vemos, o escuchamos a diario en los noticiarios, en nuestro país. Como también lo que sucede a nivel mundial.

Hoy dentro de nuestro mundo globalizado, y convulsionado, son muchos los seres humanos que, frente a la inseguridad y amenazas de sus vidas, tratan de buscar un refugio seguro. Algunos emigran, otros se refugian al amparo de alguna institución, o en más de alguna promesa que algún personaje público le pueda hacer, sin embargo otros caen en una depresión, estrés, temor paranoico.

Frente a las amenazas de la vida el autor de este salmo nos dice que su único refugio seguro desde siempre, ha sido Dios de aquí el hace la siguiente declaración de fe:

“Señor, tú nos has sido por refugio de generación en generación.”

En esta primera parte Moisés, autor de este Salmo, reconoce que Dios, a lo largo de todos los tiempos y edades ha tenido un cuidado especial de sus siervos y de sus santos proporcionándoles protección, como así también todas las cosas necesarias para la subsistencia, personal. Familiar, matrimonial.

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La pregunta recurrente es ¿Cuál es su refugio o lugar seguro frente a las tormentas que amenazan su existencia, su vida?

La palabra de Dios nos dice que el favor y la protección de Dios son el único reposo y consuelo seguro del alma en este mundo hoy.

Conocer a Dios como nuestro refugio nos da seguridad y nos permite confiar en Él con mayor libertad.

No debemos temer a las situaciones o personas que amenazan nuestro bienestar, ya sea en un sentido físico o espiritual. No hay ninguna situación a la que nos enfrentemos que esté fuera del control de Dios, así que siempre el mejor refugio, lugar para estar es junto a Él.

Tenga en cuenta la palabra de Dios en el libro de proverbios y salmos nos dice:

«Torre fuerte es el nombre del Señor; a él correrá el justo, y será levantado» Proverbios 18:10

Salmo 32:7 “Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás. “

Salmo 91 “El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente.”

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.