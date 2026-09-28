Del sartén al horno: 4 formas deliciosas de preparar lomo liso

El lomo liso es uno de los cortes más versátiles y queridos de la cocina chilena. Su equilibrio entre sabor, terneza y precio lo convierte en el favorito para preparaciones tanto cotidianas como especiales. Ya sea a la plancha, al horno o en salsa, siempre entrega resultados deliciosos con poco esfuerzo.

Por eso, dominar algunas recetas básicas con este corte te permitirá variar el menú sin complicarte. A continuación, te compartimos cuatro preparaciones fáciles y sabrosas para lucirte en casa. Todas son ideales para el día a día y también para recibir invitados.

Lomo liso a la plancha con mantequilla y hierbas

La forma más clásica de disfrutar el lomo liso es a la plancha, y con razón. Basta con sellar el corte a fuego alto por ambos lados y sumar al final una cucharada de mantequilla con ajo y hierbas frescas. El resultado es una carne jugosa por dentro y dorada por fuera.

El secreto está en no moverlo demasiado durante la cocción para lograr un buen sellado. Dejarlo reposar unos minutos antes de cortar ayuda a conservar sus jugos. Servido con un puré o unas papas rústicas, es un plato redondo.

Medallones de lomo liso en salsa de champiñones

Para una preparación más elegante, los medallones en salsa de champiñones nunca fallan. Se cortan porciones gruesas del lomo liso, se sellan y luego se cocinan en una cremosa salsa de champiñones, crema y un toque de vino blanco. Es una receta digna de restaurante.

Esta preparación luce especialmente en ocasiones especiales o cenas para dos. La salsa aporta untuosidad y realza el sabor natural de la carne. Acompañada de arroz o pastas, se convierte en un plato memorable.

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Lomo liso al horno con verduras

Cuando se cocina para varias personas, el lomo liso al horno es la opción más práctica. Se sella la pieza entera, se ubica sobre una cama de verduras y se hornea hasta alcanzar el punto deseado. Así se obtiene una carne tierna con guarnición incluida.

La gran ventaja de esta receta es que se cocina casi sola, liberando tiempo para otras tareas. Además, los jugos de la carne dan un sabor increíble a las verduras. Es perfecta para un almuerzo familiar de fin de semana.

Fajitas de lomo liso

Si buscas algo más informal y entretenido, las fajitas son la elección ideal. Se corta el lomo liso en tiras finas y se saltea a fuego alto junto a pimentón y cebolla, con un aliño de comino, ají y limón. El resultado es lleno de sabor y color.

Esta preparación es perfecta para compartir en la mesa, armando cada uno su tortilla al gusto. Puedes acompañarla con guacamole, pico de gallo o queso rallado. Es una opción divertida que siempre tiene éxito entre grandes y chicos.

Consejos para cocinar el mejor lomo liso

Más allá de la receta, algunos trucos marcan la diferencia en el resultado final. Sacar la carne del refrigerador un rato antes de cocinarla ayuda a que se cocine de forma pareja. Asimismo, salarla en el momento justo evita que pierda jugosidad.

Otro punto clave es respetar los tiempos de reposo tras la cocción. Este simple paso permite que los jugos se redistribuyan, logrando una carne más tierna. Con estos detalles, cada preparación quedará en su punto perfecto.

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