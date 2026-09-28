Diversificar la economía regional: el desafío que plantea la caída de la actividad en O’Higgins

La nueva contracción de la actividad económica de O’Higgins vuelve a poner sobre la mesa una discusión que trasciende las cifras trimestrales: la necesidad de diversificar la estructura productiva regional.

Durante el segundo trimestre de 2026, la economía de O’Higgins registró una caída de 4,2%, de acuerdo con las cifras preliminares del Banco Central. El resultado estuvo determinado principalmente por el desempeño de la minería del cobre, mientras que una mayor producción frutícola permitió compensar parcialmente la disminución.

Para Pablo Peña, economista y docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), el resultado evidencia el peso que tiene la minería sobre el conjunto de la economía regional y la necesidad de avanzar en nuevas áreas de desarrollo.

“La mejor estrategia para la región es la diversificación. Esto lo hemos venido diciendo durante varios años y no deja de ser cierto”, afirma.

Los efectos de la dependencia minera

El economista plantea que una disminución de la actividad minera puede generar efectos que van más allá de las empresas directamente vinculadas a la extracción de cobre, debido a la incidencia que tienen los ingresos de los trabajadores y de la propia actividad sobre otros sectores.

“Si la producción minera cae y caen los ingresos mineros, el gasto de los trabajadores mineros dentro de la región disminuye, y eso afecta al consumo, al comercio, al turismo y, en general, a todo el resto de la economía urbana”, explica.

Los datos del segundo trimestre muestran parte de este escenario. Junto con la caída de la actividad regional, las exportaciones de bienes de O’Higgins disminuyeron 18,9%, principalmente debido a los menores envíos de cobre.

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El consumo de los hogares también registró una variación negativa de 0,5%, explicada por una disminución del gasto en bienes, como alimentos, bebidas y combustibles. Los servicios personales y el consumo en restaurantes y hoteles permitieron compensar parcialmente esa caída.

Para Peña, la evolución de la minería durante los próximos meses seguirá siendo relevante para el desempeño regional. “Si la actividad minera no se recupera, entonces los efectos negativos se van a mantener en todo el resto del ecosistema, en el gasto de las familias, en el turismo o en la producción agroindustrial”, advierte.

El académico agrega que se requieren cambios a nivel nacional en Codelco y también a nivel regional al interior de la División El Teniente de la estatal.

Nuevas áreas de desarrollo

Frente a esta dependencia, Peña plantea que O’Higgins debe avanzar hacia una estructura productiva más diversificada, incorporando actividades que permitan ampliar las fuentes de crecimiento y generación de ingresos regionales.

Entre las oportunidades que identifica se encuentran las energías renovables, una mayor sofisticación de la agroindustria y nuevos sectores vinculados a las industrias creativas y del conocimiento.

En este último ámbito, destaca especialmente el potencial que pueden aportar los centros de investigación y la universidad regional.

“Son desafíos de largo plazo que pueden permitir una mayor diversificación y mejores ingresos para la región, pero las tareas hay que empezar a desarrollarlas desde hoy, ciertamente”, sostiene.

La propuesta no implica, según el planteamiento del economista, desconocer el peso que actualmente tienen la minería y la actividad agrícola en la economía regional, sino avanzar hacia nuevas áreas capaces de complementar esas actividades.

Inversión y empleo

El desafío de diversificar la economía regional se suma a la necesidad de recuperar el dinamismo de sectores que actualmente enfrentan una menor actividad.

En el caso de la minería, Peña apunta a la inversión como uno de los factores determinantes para mejorar la producción, tanto mediante nuevos proyectos como a través de mejoras en los procesos productivos.

“En el largo plazo necesitamos que aumente la inversión minera”, sostiene el economista, quien agrega que “el repunte positivo del ciclo operacional minero debiese permitir incrementos en la producción en el mediano plazo”.

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En el corto plazo, plantea la necesidad de contar con mecanismos destinados a sostener el empleo y los ingresos de los trabajadores, de manera que el dinamismo del comercio y los servicios regionales pueda mantenerse y se alivie la carga sobre las familias.

De esta manera, la discusión abierta por la nueva caída de la actividad regional no se limita a cómo recuperar las cifras de los próximos trimestres, sino también a cómo ampliar las bases sobre las cuales se sostiene la economía de O’Higgins.

Para Peña, avanzar en esa dirección requiere comenzar desde ahora a desarrollar nuevas actividades productivas que permitan a la región enfrentar de mejor manera los ciclos de sectores que hoy tienen un peso determinante en su economía.