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Dos personas fueron detenidas por microtráfico en Litueche

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Dos personas fueron detenidas por Carabineros en la comuna de Litueche, en el marco de un procedimiento por una infracción a la Ley 20.000 de Drogas, específicamente por el delito de microtráfico.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros de la Tercera Comisaría de Pichilemu, el procedimiento se desarrolló en las inmediaciones de la planta de revisión técnica de Litueche, ubicada en la ruta I-80G, camino al sector de Alcones.

En el lugar fueron detenidos una mujer de iniciales J.C.B.G., de 24 años, y un hombre identificado como P.H.A.H., de 26 años, ambos de nacionalidad chilena y con domicilio en el sector de Matancilla, comuna de Litueche.

Según informó Carabineros, durante el procedimiento se encontró dinero en efectivo, en billetes de distintas denominaciones, además de diferentes tipos de droga en pequeñas cantidades, las que presuntamente estarían destinadas a su comercialización.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del respectivo control de detención, audiencia en la que se determinará su situación judicial.

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