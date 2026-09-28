Epiroc y Buenaventura conocen experiencia digital de El Teniente

El modelo de integración entre tecnología, procesos y experiencia operacional desarrollado en el Centro Integrado de Operaciones (CIO) de Codelco División El Teniente despertó el interés de Compañía de Minas Buenaventura (Perú) y el fabricante sueco Epiroc, que llegaron hasta la División para conocer una experiencia que pueda aportar a los procesos de transformación digital de operaciones mineras en Perú.

Jorge Miguel Bonilla, gerente de Gestión de Operaciones de Compañía de Minas Buenaventura, explicó que la búsqueda de experiencias ya implementadas permite orientar el desarrollo tecnológico de la empresa. “En nuestra compañía siempre estamos motivados por capturar toda la innovación tecnológica que hay en el mercado y buscamos referentes que ya han tenido éxito, para que podamos diseñar el camino más apropiado y obtener también esos resultados”, señaló.

Buenaventura es una compañía minera peruana con operaciones dedicadas principalmente a la producción de oro, plata y cobre. La delegación que llegó a El Teniente incluyó representantes de distintas áreas de la empresa, entre ellas operaciones y sostenibilidad.

Experiencia operacional y tecnología

Uno de los aspectos destacados por los visitantes fue la participación de trabajadores con trayectoria en terreno en el funcionamiento del CIO y la manera en que ese conocimiento operacional se combina con las nuevas herramientas digitales.

“El nivel de información técnica que tienen todos los operadores es algo que nos llamó la atención. Son personas que han estado en la parte operativa mucho tiempo y todo ese aprendizaje, con el cambio tecnológico, lo han podido capturar de una manera mucho más rápida para hacer efectivas las herramientas digitales”, afirmó Bonilla.

Desde Epiroc, la visita fue valorada como una oportunidad para acercar esta experiencia a sus clientes en Perú. Dewi Cano, gerente de la División de Soluciones Digitales para Epiroc en el clúster Caribe Andino, destacó que División El Teniente cuenta con un recorrido avanzado en automatización y digitalización de sus procesos.

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“Reconocemos ese conocimiento como base para poder replicar mejor esas experiencias en nuestras operaciones en Perú. El Teniente tiene una sala de operación integrada muy madura, que ha ido creciendo a medida que se han automatizado y digitalizado sus operaciones”, sostuvo.

Cano agregó que el recorrido permitió observar no solo las tecnologías disponibles, sino también la forma en que se coordinan los distintos procesos. “Acá concentran todo el proceso en su conjunto: cómo se orquesta, cómo se organiza, cómo se sincroniza y cómo se explotan no solamente las operaciones, sino también los datos que generan para la toma de decisiones”, explicó.

Para la ejecutiva, uno de los principales aprendizajes estuvo nuevamente en las personas que operan el sistema. “Trabajan con gente que tiene muchos años en la operación. Esa experiencia de campo se ha trasladado a este centro integrado y se plasma justamente en la toma de decisiones y en mejores prácticas para la operación”, concluyó.