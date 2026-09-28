Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Estudiantes del Liceo Pedro Aguirre Cerda conocieron sobre geometalurgia con profesionales de El Teniente

En el marco del programa “En Ruta TP” de Corporación Pro O’Higgins, futuros técnicos de cuarto medio del Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda, de Rancagua, aprendieron del trabajo de profesionales de Codelco División El Teniente en el área de metalurgia y mineralogía.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Con muestras de testigos rocosos sobre la mesa, estudiantes de cuarto medio de Explotación Minera del Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda, de Rancagua, exploraron junto a profesionales de Codelco División El Teniente características como la dureza y el color de los minerales.

La experiencia se desarrolló en el marco de “En Ruta TP”, programa de Corporación Pro O’Higgins que conecta a estudiantes de liceos técnico-profesionales con distintas áreas de la industria.

Durante la jornada, 27 alumnos y alumnas conocieron conceptos básicos de geometalurgia, etapas operativas, puntos y niveles de extracción. Asimismo, tuvieron la oportunidad de participar en un taller práctico de reconocimiento de minerales, donde analizaron propiedades de las rocas junto a profesionales de la Unidad de Geometalurgia y Mineralogía.

Carolina Becerra, jefa de la Unidad de Geometalurgia y Mineralogía de División El Teniente, explicó que “existe la concepción de que para trabajar en minería hay que estudiar una ingeniería, pero existen muchas otras alternativas necesarias en la industria. Estamos muy contentos de aportar en esta etapa de formación, al mostrar las oportunidades que existen para una trayectoria laboral”.

Javier Jerez, profesional de Geometalurgia de la Superintendencia de Geología, sostuvo que “la geometalurgia es un área relativamente nueva dentro de la minería y no se conoce mucho en los liceos ni en las universidades. Creo que visitarlos y mostrar lo que hacemos es una oportunidad para captar talento, motivar a las personas y enseñarles lo que hacemos como geometalurgistas”.

Braulio Guzman, gerente general de Pro O’Higgins, detalló que “esta articulación es fundamental para la futura empleabilidad, porque les permite conocer directamente el trabajo que desarrolla la industria. Para los jóvenes, estas experiencias entregan certezas sobre los aprendizajes adquiridos en sus establecimientos, junto con herramientas técnicas y motivacionales para su futuro laboral”.

La geometalurgia desde la experiencia práctica

Durante el taller, las y los jóvenes trabajaron con testigos extraídos del yacimiento de la cuprífera y profundizaron en los contenidos mediante procedimientos aplicados en la industria. “Es fundamental que vinculen estos conocimientos con profesionales del área. Ellos entregan información actualizada y directa de la mina, que aporta en su educación”, destacó Gerardo Pino, profesor del establecimiento.

Anuncios

La jornada también fue valorada positivamente por las y los participantes. “Complementar esos conocimientos con la experiencia de profesionales de la División nos permite aprender más y relacionarnos directamente con el ámbito de trabajo de la minería”, comentó Sofía Mauro, estudiante de cuarto medio de Explotación Minera.

Verónica Rojas, alumna del mismo nivel, destacó el aprendizaje práctico. “Me parece una muy buena experiencia, porque nos da la oportunidad de experimentar más con los minerales y aprender a reconocerlos de distintas maneras. Nos interesa mucho compartir con profesionales de la División y conocer cómo se desarrollan los diferentes procesos en la realidad”, valoró.

En la misma línea, el estudiante Cristopher Mancilla destacó la posibilidad de conocer las experiencias de quienes ya trabajan en el sector. “Conversar con profesionales que ya pasaron por los procesos que a nosotros nos va a tocar vivir es una ayuda para conocer sus experiencias y saber cómo enfrentar nuestro futuro”, agregó.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
ITACA Elba: un set práctico para viajar
7 horas hace
Platense se enfrenta ante la visita Estudiantes por la llave 4
8 horas hace
Racing Club cayó 3 a 2 y no logró clasificar a Semifinal
22 horas hace
ITACA Elba: un set práctico para viajar
7 horas hace
Platense se enfrenta ante la visita Estudiantes por la llave 4
8 horas hace
Anuncios
Minería
Diversificar la economía regional: el desafío que plantea la caída de la actividad en O’Higgins
2 rengo campamentos
Inician proceso de desalojo de campamentos en terrenos privados de Rengo.
Anuncios
1 detenido rcgua....
Jornada de fiscalizaciones preventivas en Rancagua deja a una persona detenida
1 doñihue....
Persona extraviada fue encontrada en buenas condiciones de salud tras amplio operativo de búsqueda
_DSC3477
Epiroc y Buenaventura conocen experiencia digital de El Teniente
_DSC0914
“Quiero seguir aprendiendo y demostrar que las mujeres podemos ir por más”
Anuncios
BANCO 1
O’Higgins analiza sus desafíos económicos con la mirada puesta en la inversión
1 VITASER
VitaSer: salud integral, atención personalizada y un equipo multidisciplinario
EDITORIAL ok
La inversión y la precisión estadística
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
798629_2
A pesar de empatar 1-1 ante Everton, Universidad de Chile pasa a Cuartos de Final
ORACION 1
Rancagua vivió jornada de oración por Chile junto a la Virgen del Carmen
Anuncios