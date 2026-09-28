Hinchas rancagüinos festejaron la clasificación en Copa Chile

400 hinchas de O’Higgins de Rancagua se trasladaron el domingo por la tarde hacia Santa Cruz para presenciar el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Chile.

Minutos antes del encuentro ya estaban todos instalados en las aposentadurías dispuestas para la hinchada visitante y se hicieron sentir entre los 2 mil asistentes que participaron del juego.

Con bombos y murga, los celestes alentaron al equipo en un encuentro complejo y donde la escuadra dirigida por Lucas Bovaglio encontró la llave al gol mediante Thiago Vecino y Arnaldo Castillo.

Ahora, muchos alistan maletas para viajar este miércoles a Concepción y la mayoría aguardará la revancha del próximo domingo contra los lilas en el estadio Codelco El Teniente de la ciudad capital regional.

En tanto, los locales, también se preparan para alentar a su equipo el fin de semana venidero en el cruce contra San Marcos de Arica.