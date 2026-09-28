HORÓSCOPO DEL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Amplitud de miras y mayores expectativas para realizar proyectos largamente acariciados. Disfruta de la comunicación con tus hijos o familiares cercanos, que se sienten inclinados a buscar tu apoyo para algunas decisiones inminentes.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tratarás de cambiarte de lugar de residencia, pero habrá diversas circunstancias que te echarán para atrás. La economía puede ser ese aspecto que frene tus intereses, pero puedes darte cuente de que además influyen otros de tipo sentimental.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los planes de futuro de algunos miembros de la familia están a punto de cuajar y los astros los benefician en estos momentos, aunque será necesario por tu parte un poco de atención y consejo. Tendrás que ocuparte de algunas necesidades urgentes.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Inicias relaciones muy favorables en tu vida profesional. Te aportarán una visión muy interesante y te darán un enfoque completamente distinto de tu trayectoria. Buenas perspectivas en un momento muy gratificante y feliz.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Estarás lleno de vitalidad por la posición de tu planeta regente. Tendrás fuerzas y ganas de poner en marcha proyectos olvidados. Harás nuevas amistades, pero tendrás que controlar tus emociones.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Pueden surgir momentos de incertidumbre y confusión en el trabajo. Trata de prestar la máxima concentración a las tareas y que nada te pase por alto. No te desesperes si no ves los resultados que esperabas de forma rápida. Todo llegará.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tu relación sentimental va madurando lentamente, al ritmo que marca la otra persona, pero si has esperado hasta este momento no lo estropees con un brote de impaciencia, lo mejor está por llegar.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Aunque estás más nervioso de lo habitual, hoy se darán circunstancias agradables en el trabajo que te llevarán a realizar tus tareas en un ambiente sosegado. Tendrás ocasión de salir y conocer gente muy especial e interesante.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy te darás cuenta de que puedes aspirar a algo mejor en tu mundo laboral. Puedes y debes llegar más lejos aunque tus metas sean aun discretas. Para mejorar tu calidad de vida, debes arriesgar ahora que aún no tienes cargas de ningún tipo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Te preocupas demasiado por pequeños problemas familiares con los que te sientes atosigado. No pierdas los nervios y procura mantener la calma porque de lo contrario no ayudarás a la solución, más bien crearás otros nuevos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Estarás muy centrado en la economía ya que se han producido ciertos desatinos en alguna inversión reciente. Déjate asesorar por profesionales que sabrán cómo salir del atolladero. Desorden en tus sentimientos; organiza tus emociones antes de que surjan conflictos.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Los astros barrerán a partir de estos días todos los malos rollos que tienes alrededor, momento ideal para soltar todo ese lastre de malas influencias y dejarte atrapar por lo mejor de cada persona, con momentos muy especiales relacionados con la cultura y el arte.