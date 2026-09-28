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Inician proceso de desalojo de campamentos en terrenos privados de Rengo.

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En el marco del plan de erradicación de campamentos que está llevando a cabo la Municipalidad de Rengo, se realizó un operativo de notificación de desalojo a propietarios de terrenos privados donde existen campamentos, ocupaciones y construcciones irregulares.

La medida se ejecuta mediante decreto alcaldicio y bajo las facultades establecidas en la normativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estableciendo un plazo de 20 días hábiles para que los propietarios gestionen el desalojo de las personas que actualmente ocupan estos terrenos.

El alcalde Enrique del Barrio señaló que, tras concretar la erradicación de los dos campamentos emplazados en terrenos municipales, el municipio comenzó una nueva etapa enfocada en los asentamientos ubicados en propiedades privadas.

“Durante esta jornada realizamos la notificación de desalojo a los propietarios de terrenos privados donde existen campamentos y construcciones irregulares. A partir de esta notificación, cuentan con un plazo de 20 días hábiles para que las personas que permanecen en estos terrenos se retiren”, dijo el alcalde.

Del Barrio agregó que, una vez cumplido el plazo y en caso de no concretarse el desalojo, el municipio podrá adoptar las acciones contempladas en la legislación vigente, incluyendo aquellas que permiten solicitar el apoyo de la fuerza pública, conforme a las disposiciones aplicables del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Durante el operativo participaron funcionarios de Inspección Municipal y Seguridad Pública, quienes realizaron las notificaciones de manera personal a propietarios de terrenos ubicados desde el sector 4 Esquinas hasta el área norte de Villa El Molino.

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Asimismo, la Municipalidad de Rengo informó que durante los próximos días se notificará al propietario del terreno donde se encuentra el campamento ubicado en San Martín Norte con Chorrillos, dando continuidad al proceso establecido mediante decreto alcaldicio.

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