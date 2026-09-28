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Jornada de fiscalizaciones preventivas en Rancagua deja a una persona detenida

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En la comuna de Rancagua, equipos mixtos integrados por Carabineros, PDI, Seremi de Salud, Seguridad Pública y Transportes realizaron una jornada de fiscalizaciones preventivas en distintos puntos de la capital regional.

En el sector de La Gonzalina se desarrolló una intervención ante diversas incivilidades que pueden poner en riesgo a las personas, detectándose venta de alimentos sin los resguardos sanitarios correspondientes, comercialización de cigarrillos de contrabando y transporte irregular de pasajeros en vehículos particulares que operaban sin las condiciones y seguros exigidos.

 Durante la misma jornada, en la Feria del Manzanal, se realizó un operativo de control migratorio junto a la Policía de Investigaciones y funcionarios de Migraciones, efectuándose los procedimientos y denuncias correspondientes. Además, durante el operativo, la PDI concretó la detención de una persona que mantenía una orden de detención vigente por infracción a la Ley 20.000 de drogas.

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