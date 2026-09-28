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La inversión y la precisión estadística

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El reciente encuentro realizado en Machalí, organizado por la Corporación Pro O’Higgins y la Cámara Chilena de la Construcción Regional, puso en el centro del debate el rumbo económico nacional y sus impactos en el ámbito local.

La intervención del consejero del Banco Central de Chile, Luis Felipe Céspedes, al exponer los contenidos del Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, dejó un diagnóstico claro: si bien la economía chilena enfrentó un menor dinamismo durante el segundo trimestre por la menor demanda interna y factores vinculados a los recursos naturales, el camino hacia la reactivación requiere un impulso decisivo en la inversión.

A nivel internacional, la economía mundial ha mostrado resiliencia, impulsada en gran parte por las inversiones en tecnología e inteligencia artificial. No obstante, persisten riesgos externos significativos, como los conflictos en Medio Oriente y sus potenciales efectos en el precio del petróleo y los combustibles.

Para Chile, el escenario central contempla un repunte sustancial de la inversión, estimándose un incremento del 8,1% para el próximo año y del 7,1% para 2028, variables que actuarán como motor para dinamizar el resto de las actividades productivas. Asimismo, en materia monetaria se proyecta la convergencia de la inflación hacia la meta del 3% en el segundo trimestre del próximo año.

El verdadero reto para la región de O’Higgins estriba en cómo capitalizar este impulso nacional en un entorno productivo heterogéneo. Durante el panel de conversación posterior a la presentación del IPoM, empresarios y representantes de los sectores agrícola y de la construcción coincidieron en la necesidad de abordar las dificultades locales a la luz de las cifras de la macroeconomía.

En este contexto, la promesa del Banco Central de entregar más y mejores estadísticas regionales resulta determinante. Superar el histórico rezago de las cuentas anuales mediante el acceso a datos trimestrales e indicadores experimentales —como la evolución de las ventas locales— otorgará una base firme a familias, empresas e instituciones públicas para la toma de decisiones estratégicas.

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Este diálogo en Machalí se perfila como una antesala clave para el Encuentro Empresarial de O’Higgins (ENEO 2026), programado para el próximo 18 de noviembre en Monticello. De cara a este hito regional, el desafío inmediato en el Libertador no es solo esperar los efectos derramados del crecimiento nacional, sino utilizar la información detallada del territorio para identificar espacios de recuperación e incentivar proyectos de inversión que aseguren un desarrollo sostenible y descentralizado.

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