O’Higgins sella su clasificación en Copa Chile: Reacciones de una llave marcada por el desgaste y la efectividad

O’Higgins de Rancagua impuso su jerarquía en la revancha de los octavos de final de la Copa Chile 2026 tras vencer por 3-1 a Deportes Santa Cruz en el Estadio Joaquín Muñoz, sellando su paso a la siguiente instancia donde se medirá contra Deportes Concepción.

La competitividad ante un calendario exigente

Tras concretar el pase a la siguiente ronda, el técnico de O’Higgins, Lucas Bovaglio, valoró el esfuerzo de sus jugadores en medio de una apretada temporada. «Conforme porque seguimos avanzando en Copa Chile, seguimos siendo el equipo chileno con más partidos jugados, pero bueno, el espíritu competitivo de este grupo hace que no se quieran bajar de ninguna competencia», dijo el entrenador.

Claro está que, pese a la victoria, Bovaglio hizo autocrítica respecto a las licencias concedidas en la zona defensiva. «Lamentablemente el gol y alguna que otra situación de riesgo del rival eran errores nuestros, no eran virtud del rival… Nos cuesta tener el cero en el arco, así que seguiremos trabajando», comentó.

A su vez, el argentino abordó la sobrecarga de 51 partidos acumulados durante el año y la necesidad de repuntar en el torneo nacional. «Tengo adelante un grupo que es híper competitivo y que quieren ir por todos los frentes. Siempre lo que debemos reencausar es el torneo local. La verdad que es una situación que nos tiene incómodos».

O’Higgins está entre los ocho mejores de la Copa Chile 2026. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Las voces en el plantel

Por su parte, el volante Santiago Toloza apuntó a la paciencia y a la postura táctica como las claves para abrochar la victoria. «Yo creo que el no tirarnos atrás y colgarnos el travesaño creo que nos dio los otros goles que pudimos hacer, y también la paciencia en el juego. Creo que demostramos que estamos para más”, puntualizó.

Respecto al estado del campo de juego en Santa Cruz, Toloza –de buen partido- admitió que la cancha «parecía más chica» y «un poco dura». En esa misma línea, Felipe Ogaz profundizó en las exigencias físicas que enfrenta el plantel. «Hay un agotamiento tanto físico como mental, pero bueno, hay que saber llevarlo y también acostumbrarse a competir así porque las otras ligas están a ese ritmo».

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Autocrítica y lamentos por lesiones en Deportes Santa Cruz

En la vereda de Deportes Santa Cruz, la eliminación dejó un sabor amargo marcado por la falta de finiquito en momentos clave. El delantero Diego Arias fue autocrítico respecto a las oportunidades desaprovechadas. «En lo personal también erré dos chances claras de gol donde también nos pasa la cuenta», manifestó.

Asimismo, el atacante se refirió a las bajas físicas del cuadro local, sufriendo la pronta salida por lesión de Mathias Pinto y sus propias molestias en cancha. «Mathias es un jugador muy importante para nosotros, lo perdemos”, en una recta final que tendrá al equipo luchando para no descender desde Primera B.

Finalmente, Arias llamó a dar vuelta la página rápidamente para concentrarse de lleno en el torneo nacional. «Ahora enfocarse en el campeonato que la verdad tenemos una tarea muy importante donde tenemos que sacar todos juntos adelante y poder lograr los tres puntos que necesitamos de local».