Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

O’Higgins sella su clasificación en Copa Chile: Reacciones de una llave marcada por el desgaste y la efectividad

El "Capo de Provincia" venció por 3-1 a Deportes Santa Cruz en la revancha de los octavos de final. Tras el encuentro, tanto en el conjunto rancagüino como en el elenco "unionista" analizaron los errores, las complicaciones físicas y el apretado calendario.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

O’Higgins de Rancagua impuso su jerarquía en la revancha de los octavos de final de la Copa Chile 2026 tras vencer por 3-1 a Deportes Santa Cruz en el Estadio Joaquín Muñoz, sellando su paso a la siguiente instancia donde se medirá contra Deportes Concepción.

La competitividad ante un calendario exigente

Tras concretar el pase a la siguiente ronda, el técnico de O’Higgins, Lucas Bovaglio, valoró el esfuerzo de sus jugadores en medio de una apretada temporada. «Conforme porque seguimos avanzando en Copa Chile, seguimos siendo el equipo chileno con más partidos jugados, pero bueno, el espíritu competitivo de este grupo hace que no se quieran bajar de ninguna competencia», dijo el entrenador.

Claro está que, pese a la victoria, Bovaglio hizo autocrítica respecto a las licencias concedidas en la zona defensiva. «Lamentablemente el gol y alguna que otra situación de riesgo del rival eran errores nuestros, no eran virtud del rival… Nos cuesta tener el cero en el arco, así que seguiremos trabajando», comentó.

A su vez, el argentino abordó la sobrecarga de 51 partidos acumulados durante el año y la necesidad de repuntar en el torneo nacional. «Tengo adelante un grupo que es híper competitivo y que quieren ir por todos los frentes. Siempre lo que debemos reencausar es el torneo local. La verdad que es una situación que nos tiene incómodos».

O’Higgins está entre los ocho mejores de la Copa Chile 2026. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Las voces en el plantel

Por su parte, el volante Santiago Toloza apuntó a la paciencia y a la postura táctica como las claves para abrochar la victoria. «Yo creo que el no tirarnos atrás y colgarnos el travesaño creo que nos dio los otros goles que pudimos hacer, y también la paciencia en el juego. Creo que demostramos que estamos para más”, puntualizó.

Respecto al estado del campo de juego en Santa Cruz, Toloza –de buen partido- admitió que la cancha «parecía más chica» y «un poco dura». En esa misma línea, Felipe Ogaz profundizó en las exigencias físicas que enfrenta el plantel. «Hay un agotamiento tanto físico como mental, pero bueno, hay que saber llevarlo y también acostumbrarse a competir así porque las otras ligas están a ese ritmo».

Anuncios

Autocrítica y lamentos por lesiones en Deportes Santa Cruz

En la vereda de Deportes Santa Cruz, la eliminación dejó un sabor amargo marcado por la falta de finiquito en momentos clave. El delantero Diego Arias fue autocrítico respecto a las oportunidades desaprovechadas. «En lo personal también erré dos chances claras de gol donde también nos pasa la cuenta», manifestó.

Asimismo, el atacante se refirió a las bajas físicas del cuadro local, sufriendo la pronta salida por lesión de Mathias Pinto y sus propias molestias en cancha. «Mathias es un jugador muy importante para nosotros, lo perdemos”, en una recta final que tendrá al equipo luchando para no descender desde Primera B.

Finalmente, Arias llamó a dar vuelta la página rápidamente para concentrarse de lleno en el torneo nacional. «Ahora enfocarse en el campeonato que la verdad tenemos una tarea muy importante donde tenemos que sacar todos juntos adelante y poder lograr los tres puntos que necesitamos de local».

Deportes Santa Cruz cumplió un buen papel en el torneo que reúne a los equipos de la A y de la B. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
ITACA Elba: un set práctico para viajar
7 horas hace
Platense se enfrenta ante la visita Estudiantes por la llave 4
8 horas hace
Racing Club cayó 3 a 2 y no logró clasificar a Semifinal
22 horas hace
ITACA Elba: un set práctico para viajar
7 horas hace
Platense se enfrenta ante la visita Estudiantes por la llave 4
8 horas hace
Anuncios
Minería
Diversificar la economía regional: el desafío que plantea la caída de la actividad en O’Higgins
2 rengo campamentos
Inician proceso de desalojo de campamentos en terrenos privados de Rengo.
Anuncios
1 detenido rcgua....
Jornada de fiscalizaciones preventivas en Rancagua deja a una persona detenida
1 doñihue....
Persona extraviada fue encontrada en buenas condiciones de salud tras amplio operativo de búsqueda
_DSC3477
Epiroc y Buenaventura conocen experiencia digital de El Teniente
_DSC3359 (1).jpg
Estudiantes del Liceo Pedro Aguirre Cerda conocieron sobre geometalurgia con profesionales de El Teniente
Anuncios
BANCO 1
O’Higgins analiza sus desafíos económicos con la mirada puesta en la inversión
1 VITASER
VitaSer: salud integral, atención personalizada y un equipo multidisciplinario
EDITORIAL ok
La inversión y la precisión estadística
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
798629_2
A pesar de empatar 1-1 ante Everton, Universidad de Chile pasa a Cuartos de Final
ORACION 1
Rancagua vivió jornada de oración por Chile junto a la Virgen del Carmen
Anuncios
798621_2
El duelo de ida fue para Universidad de Chile 1-0
798628_2
D. Antofagasta ganó 4-1 con goleada y pasó a Cuartos de Final
prevencion incendios 1
Inician mesas de trabajo para prevención y mitigación de incendios forestales
ohiggins santacruz 1
O’Higgins afina su plan para la decisiva revancha en Santa Cruz
Anuncios
EDITORIAL ok
¿Por qué celebramos el 2 de octubre?
798627_2
Con penales, U. La Calera venció a U. Católica y logró clasificar
Contaminación (2)
Contaminación del aire: el peligro cotidiano que Chile comienza a normalizar
Procesión de la Virgen del Carmen por el Día de la Oración por Chile en O’Higgins
Este domingo se celebrará el Día de la Oración por Chile en O’Higgins
deportes rancagua 2
Tercera A: Deportes Rancagua suma un valioso punto en Quintero
Proyecto de Ley “Mariana”: El deber de investigar a tiempo
detenidos rancagua
Detienen a tres sujetos por robo con intimidación en Rancagua
798631_2
D. Puerto Montt clasificó a Cuartos de Final a pesar de caer 2-1 ante Ñublense