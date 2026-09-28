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San Fernando cierra Semana del Turismo con cerca de 200 participantes y apuesta por la innovación

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Con cerca de 200 participantes en el conjunto de sus actividades, la Municipalidad de San Fernando cerró su Semana del Turismo, una programación que buscó relevar la diversidad de la oferta turística comunal y el aporte de esta actividad a la generación de empleo y la diversificación de la economía local.

La agenda contempló actividades dirigidas a distintos públicos y permitió recorrer parte de los atractivos naturales, patrimoniales, rurales y gastronómicos de la comuna.

Entre las iniciativas desarrolladas destacó el primer trekking inclusivo con personas con discapacidad realizado en una viña en Chile, actividad que tuvo lugar en Viña Koyle. También se efectuó un viaje dirigido a personas mayores y una visita a Hacienda Palmas de Cocalán, donde los participantes realizaron un recorrido guiado para conocer la historia de la palma chilena.

La programación continuó esa misma jornada con un recorrido patrimonial por el Cementerio Municipal.

El jueves 24, en tanto, el Teatro Municipal fue escenario del Seminario de Hospitalidad, dictado por René Fischer y dirigido a prestadores de servicios turísticos y público en general.

La Semana del Turismo concluyó el viernes 25 con el recorrido “Conociendo nuestro San Fernando Rural: Gastronomía, Paisajes y Oficios”, que llevó a los participantes por los sectores de Los Lingues y Roma, además de una visita guiada gratuita a la Hacienda Los Lingues.

Ciencia de datos y tecnología aplicada al turismo

En el marco del Día Mundial del Turismo, San Fernando también participó como expositor en el panel de experiencias regionales realizado en Viña MontGras, en Palmilla.

En la instancia, el encargado de Turismo de la Municipalidad de San Fernando, Jesús Vega, presentó el trabajo que desarrolla la comuna para incorporar innovación y tecnología a la gestión turística.

Uno de los ejemplos expuestos fue el trabajo en ciencia de datos que ha permitido medir el impacto de la Vendimia en San Fernando, generando información que busca contribuir a la toma de decisiones y a la proyección de la actividad turística.

La municipalidad también contó con un stand en el encuentro, donde mostró parte de estas herramientas, entre ellas experiencias de realidad virtual.

El alcalde Pablo Silva Pérez destacó la amplitud de las actividades desarrolladas durante la semana y el trabajo que, según señaló, se realiza durante todo el año.

“San Fernando no vive el turismo una semana al año: lo vive todos los días. Esta semana nos mostró la diversidad de lo que tenemos para ofrecer y nos confirma como una comuna que aporta con una oferta propia y variada al turismo de la región de O’Higgins. Vamos a seguir sumando historias, rutas y razones para descubrirnos”.

Por su parte, Jesús Vega explicó el enfoque que se busca incorporar a la gestión turística municipal mediante el uso de información y tecnología.

“Estamos incorporando ciencia de datos y tecnología a la gestión turística para dejar de decidir por intuición. Medir el impacto de la Vendimia nos permite entender cuántas personas nos visitan y qué efecto tienen en la comuna, y con esa información planificar mejor y proyectar el turismo en San Fernando”.

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