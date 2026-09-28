Se jugó la tercera fecha de las Clasificatorias Juveniles ANFA

El fin de semana, en diversos escenarios, se disputó la fecha 3 de la ronda grupal en la Clasificatoria Juvenil ANFA de cara al Campeonato Nacional que se desarrollará durante el verano próximo en Antofagasta.

Entre los resultados destacan las goleadas de Coinco 9-1 sobre Codegua; Chimbarongo 7-1 sobre AFFIR Rancagua; el 0-5 de Las Cabras sobre Placilla; el 4-0 de Entre Ríos sobre Doñihue, y; la igualdad a cuatro entre Coltauco y Rengo.

En el grupo A, lidera Rancagua y Coinco con 6 puntos; en el B, Graneros tiene 7 y Chimbarongo 6; en el C, San Francisco está con 9 y Santa Cruz con 6; en el D, Pichidegua acumula 9 y Las Cabras 4; en el E, Requínoa completó 9 y Rengo 4; en el F, Unión Esperanza y Entre Ríos tienen 3, y; en el G, San Fernando tiene 3 y Rosario 1.

Selección de Rengo. Foto: Mauricio Pérez Hermosilla.