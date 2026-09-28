Stephanie Vaquer defenderá su título mundial en Money in the Bank

La luchadora sanfernandina Stephanie Vaquer ya tiene fecha para su próxima defensa del Campeonato Mundial Femenino de WWE. La representante de la Región de O’Higgins defenderá el título el próximo sábado 10 de octubre, en el evento Money in the Bank, que se realizará en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, Luisiana.

La confirmación se produjo durante la edición de este lunes 28 de septiembre de RAW, donde Vaquer habló ante las cámaras de WWE y señaló que su rival todavía está por definirse. La campeona deberá esperar el resultado de un combate entre Liv Morgan y Becky Lynch, quienes se enfrentarán para determinar a la próxima retadora al cinturón.

De esta manera, la ganadora del duelo entre Morgan y Lynch será quien desafíe a “La Primera” por el Campeonato Mundial Femenino en Money in the Bank. Para Vaquer será una nueva oportunidad de defender el título que conquistó frente al público chileno el pasado 12 de septiembre, cuando derrotó a Liv Morgan en el Santander Arena.

Así, la sanfernandina volverá a subirse al ring en uno de los principales eventos de WWE, esta vez en territorio estadounidense y con una rival que conocerá después del enfrentamiento entre Morgan y Lynch. El combate por el título mundial se disputará el 10 de octubre en Nueva Orleans.