Tercera A: Chimbarongo logró agónica victoria que lo aleja del descenso directo

Un triunfo de oro y ante un rival directo consiguió, el domingo, Chimbarongo FC. Por la fecha 23 de la Tercera División A, el equipo que dirige Fred Gayoso se impuso por 1-2 sobre Imperial Unido y consiguió tres puntos clave en su lucha por evitar el descenso.

Eso sí, el partido no le fue fácil. En el 45′, tras un tiro de esquina, y un posterior error del portero Cristóbal López, la pelota quedó picando y Marcos Sandoval aprovechó para conectar el balón y dejar el parcial 1-0.

Pero el cuadro del mimbre se repuso en el complemento. Jesús Gaete logró emparejar las acciones en el 73′ y cuando el partido se iba, en el 90′, tras un acierto del meta López -un pase largo desde zona propia- Gaete repitió para decretar la agónica victoria del elenco canastero.

Con esta victoria, Chimbarongo se aleja a cinco puntos por sobre los colistas, manteniendo su plaza en liguilla de promoción, pero solo a una unidad de la salvación directa, ya que está con 23 unidades, detrás de los 24 de Rodelindo Román.

En la próxima fecha, el conjunto del mimbre tendrá un desafío complejo pues en casa recibirá al puntero y principal candidato al título, Malleco Unido. En tanto, Rodelindo, vendrá a la región para jugar contra Deportes Rancagua.