San Luis quiere seguir su racha positiva ante U. San Felipe

El duelo correspondiente a la fecha 25 del campeonato 2026 se jugará el próximo miércoles 30 de septiembre a las 18:00 horas.
Así llegan U. San Felipe y San Luis
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026
U. San Felipe no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a D. Copiapó. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 7.
Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026
San Luis llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a D. Antofagasta. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 4.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 4 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y San Luis resultó vencedor por 4 a 0.
El local está en el décimo quinto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 12 PP), mientras que el visitante llegó a 41 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (11 PG – 8 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobreloa
|45
|25
|12
|9
|4
|16
|2
|Santiago Wanderers
|44
|25
|12
|8
|5
|14
|3
|San Luis
|41
|24
|11
|8
|5
|9
|4
|Magallanes
|40
|25
|11
|7
|7
|3
|15
|U. San Felipe
|22
|24
|5
|7
|12
|-25
Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 16: vs Deportes Iquique: 4 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 16: vs Unión Española: 4 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs D. Puerto Montt: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
Horario U. San Felipe y San Luis, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas
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