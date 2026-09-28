Una persona fallece tras colisión de dos vehículos en la Ruta 90, sector Cuesta La Panchita

Una persona falleció durante la tarde de este lunes tras un accidente de tránsito registrado en la Ruta 90, específicamente en el sector Cuesta La Panchita, en la comuna de Marchigüe.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Marchigüe fueron despachados hasta el lugar luego de recibirse la alerta por una emergencia vehicular.

Al llegar, los equipos de emergencia constataron que se trataba de una colisión entre dos vehículos menores. Producto del impacto, una persona que se trasladaba en uno de los automóviles falleció.

Debido al accidente y al trabajo desplegado por los equipos de emergencia, la Ruta 90 debió ser interrumpida en el sector. Ante esta situación, se recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternativas mientras se desarrollaban las labores de rescate y atención de la emergencia.

Las circunstancias en que ocurrió el accidente serán investigadas por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que deberá establecer la dinámica del hecho y su causa basal.

Los peritajes permitirán determinar cómo se produjo la colisión y las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de la persona.