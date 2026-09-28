VitaSer: salud integral, atención personalizada y un equipo multidisciplinario

Hace poco más de un año abrió sus puertas en Machalí VitaSer® Centro de Salud Integral, un espacio creado para reunir distintas especialidades médicas y profesionales de la salud en un mismo lugar, entregando atención a personas de todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores.

Uno de los pilares de VitaSer® es la calidad de su equipo profesional. El centro cuenta con médicos especialistas y profesionales de la salud con sólida trayectoria clínica y académica, amplia experiencia en sus respectivas áreas y un compromiso permanente con la actualización profesional, manteniendo al mismo tiempo la cercanía y el trato humano que caracterizan al centro.

Desde sus inicios, VitaSer® ha puesto el foco en una atención personalizada, cercana y adaptada a las necesidades de cada paciente. Este acompañamiento comienza desde el primer contacto con el centro y busca que tanto la persona como su familia se sientan escuchadas, orientadas y respaldadas durante todo el proceso.

Otro de sus principales sellos es el tiempo destinado a cada consulta. Dependiendo de la especialidad y de las necesidades de cada persona, las atenciones pueden extenderse entre 30 y 60 minutos, permitiendo realizar evaluaciones más completas, resolver dudas con mayor tranquilidad y favorecer una relación de confianza con el profesional.

“En VitaSer, el propósito no fue solo reunir profesionales con experiencia y vocación, sino formar un equipo cercano y empático, capaz de escuchar, acompañar y comprender a cada paciente de manera integral, considerando su bienestar físico y emocional y dedicándole el tiempo que necesita para una atención de calidad”, Andrea Pardo, Enfermera Fundadora.

A ello se suma un equipo multidisciplinario que trabaja de manera coordinada, integrando distintas áreas de la salud cuando cada caso lo requiere. Este enfoque permite abordar al paciente desde una mirada más amplia y favorecer una atención integral y continua.

Anuncios

VitaSer® cuenta además con tres modalidades de atención: atención presencial, telemedicina y atención a domicilio, ofreciendo alternativas que permiten acercar sus servicios de manera cómoda, flexible y acorde a las necesidades de cada paciente y su familia.

El vínculo con el paciente no termina al finalizar la consulta. El centro busca acompañar cada proceso de salud, orientando y coordinando los pasos necesarios para favorecer una atención continua, oportuna y cercana.

Marcelo Salinas Díaz, Gastroenterólogo. (Foto: Sexta Films)

María Ignacia Fernández, Nutricionista. (Foto: Sexta Films)

VitaSer: Tu salud, en buenas manos

Datos de contacto

Dirección: Edificio Don Octavio, Pucará 50, Oficina 312, Machalí.

Teléfono: +56 9 8852 1754

Correo: contacto@vitaser.cl

Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas; sábado, de 9:00 a 14:00 horas.

Sitio web: www.vitaser.clInstagram: @vitaser.cl