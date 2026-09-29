4.500 personas desfilarán el 2 de octubre en Rancagua

Cuatro mil 500 personas participarán el viernes 02 de octubre en el tradicional desfile conmemorativo de la Batalla de Rancagua, actividad que reunirá a establecimientos educacionales, instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y organizaciones civiles en una jornada que, de acuerdo con las autoridades, congregará a miles de familias.

La delegada presidencial de O’Higgins, Susana Pinto, detalló que la coordinación del evento comenzó en julio y que este año participarán “66 establecimientos educacionales, las cuatro escuelas matrices” y Gendarmería, institución que se incorpora al desfile.

A lo anunciado se suma como novedad la participación de la Escuela de Adiestramiento Canino, cuya presencia, según señaló, es esperada por la comunidad.

En cuanto a la convocatoria, Pinto precisó que serán 4 mil 500 las personas que desfilarán, de las cuales 1.400 corresponden a efectivos de las escuelas, mientras que el resto estará compuesto por establecimientos educacionales, organizaciones civiles y otras agrupaciones sociales.

Igualmente, la delegada detalló que la jornada contará con la presencia de autoridades nacionales, ya que “el ministro de Defensa nos va a acompañar, el subsecretario Máximo Pavés de Interior…”, quienes estarán presentes durante la conmemoración del aniversario de la Batalla de Rancagua.

Por su parte, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que corresponde a “una de las fechas más importantes del año en nuestra ciudad de Rancagua”. En esa línea, valoró el trabajo coordinado entre el municipio, la Delegación Presidencial y las distintas instituciones involucradas para concretar la actividad.

Agliati también resaltó el carácter ciudadano del desfile y sostuvo que “es un lugar de encuentro ciudadano que debe estar en las calles de nuestra ciudad”. Asimismo, señaló que el evento dará inicio a las actividades del aniversario de Rancagua y que durante octubre se desarrollarán distintas iniciativas familiares en la comuna.

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En materia de seguridad, la delegada presidencial indicó que el despliegue estará a cargo de Carabineros, junto con la Seremi de Seguridad y la Seguridad Pública municipal. La institución policial tendrá presencia en las escoltas, en los cortes de tránsito y en las inmediaciones del recorrido.

En ese sentido, uno de los principales aspectos de la jornada será el operativo de tránsito. Oscar Cavieres, encargado regional de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), explicó que se interrumpirá la circulación por Avenida Grecia, “en el tramo comprendido entre la Avenida España y la Avenida Recreo”. Los cruces de Grecia con España y Recreo quedarán habilitados para el tránsito en sentido norte-sur y viceversa.

Además, las calles Italia, por el sector sur, y Chorrillos y República, por el norte, tendrán regulación de acceso y su ingreso estará permitido únicamente a residentes. De acuerdo con Cavieres, los cortes comenzarán “a partir de las 12 horas del día viernes” y ya fueron coordinados con Carabineros.

Las autoridades llamaron a la comunidad a considerar estos cortes al momento de planificar sus traslados hacia y desde el sector del desfile, además de revisar previamente la información oficial de tránsito.

Finalmente, debido a la alta concurrencia esperada, se recomendó a las familias mantener especial cuidado con los niños y procurar que permanezcan siempre acompañados para evitar extravíos, así como también se deberán considerar las condiciones meteorológicas previstas para la jornada, con cielo nublado y algunas lluvias.