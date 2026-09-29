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Antonella Pecchenino asume la dirección nacional de INDAP y se convierte en la primera mujer en liderar el servicio

La ingeniera agrónoma, con más de 30 años de trayectoria vinculada al sector agrícola, la gestión pública y la educación técnica, fue seleccionada mediante el Sistema de Alta Dirección Pública. Entre sus prioridades plantea modernizar el servicio y evaluar cambios a su marco legal.

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La ingeniera agrónoma Antonella Pecchenino Lobos asumió como nueva directora nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la institución en sus más de seis décadas de historia.

Pecchenino, titulada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fue designada por el Presidente de la República tras culminar el proceso desarrollado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública. Cuenta con más de 30 años de trayectoria vinculada al sector agrícola, la gestión pública y la educación técnica.

Antes de asumir la conducción nacional de INDAP, se desempeñó como directora regional de la institución en Valparaíso y como subdirectora nacional.

“Quiero que esta nueva etapa nos permita mirar INDAP con sentido de futuro. Esta es una institución con más de seis décadas de historia, presente en las zonas rurales de Chile y trabajando junto a pequeños agricultores. Hoy tenemos el deber de proyectarla hacia las próximas décadas y avanzar hacia el INDAP del centenario”, señaló Pecchenino.

Uno de los principales desafíos que plantea la nueva directora nacional es analizar una eventual modernización del marco legal que rige a INDAP, en coordinación con los equipos jurídicos del propio servicio y del Ministerio de Agricultura.

Según explicó, la institucionalidad debe responder a una realidad rural diferente de la existente cuando fue creada, considerando desafíos actuales relacionados con el agua, la conectividad, la energía, la comercialización, la tecnología, la adaptación climática y la agregación de valor.

“INDAP nació en un contexto muy distinto al actual. Su marco legal fue diseñado para un Chile rural marcado por la reforma agraria, pero la agricultura se ha diversificado y las familias campesinas enfrentan nuevos desafíos”, sostuvo.

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En esa línea, planteó la necesidad de contar con una legislación que mantenga el foco en la Agricultura Familiar Campesina, pero que permita una mayor flexibilidad para responder a las distintas realidades productivas, territoriales y climáticas del país.

Agua, mercados y jóvenes rurales

Pecchenino también señaló que buscará avanzar hacia un INDAP “más liviano, eficiente y oportuno”, capaz de responder a la diversidad de situaciones que enfrentan los agricultores en las distintas zonas rurales.

Entre las prioridades que mencionó se encuentran el acceso al agua y la seguridad hídrica, el fortalecimiento productivo, el acceso a mercados, el financiamiento, el acompañamiento técnico y el trabajo con mujeres y jóvenes rurales.

La nueva directora enfatizó además la importancia de fortalecer la presencia territorial del servicio, especialmente en zonas aisladas.

“Chile es un país diverso y no todas las zonas rurales requieren lo mismo. Un servicio moderno debe reconocer esa diversidad y actuar con pertinencia territorial”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el apoyo a los agricultores de localidades apartadas también contribuye a mantener la actividad productiva y la presencia del Estado en esos territorios.

“Apoyar a los agricultores que viven y producen en zonas aisladas también es una forma concreta de hacer soberanía, porque significa mantener vida, producción, identidad y presencia del Estado en localidades donde el campo sostiene el arraigo y el futuro de sus comunidades”, concluyó Pecchenino.

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