CORE fiscaliza en terreno avance de obras de emergencia en colegio artístico Santa Teresa de Machalí

La Comisión de Educación del Consejo Regional de O’Higgins realizó una fiscalización en terreno al proyecto “Conservación de Emergencia Colegio Artístico Santa Teresa”, iniciativa que considera una inversión superior a los $415 millones financiados por el Gobierno Regional y su Consejo Regional.

La sesión se desarrolló en las dependencias del Colegio Bicentenario Artístico Santa Teresa de Machalí y fue encabezada por el consejero regional Manuel Morales. También participaron la vicepresidenta de la comisión, Lucía Muñoz, y los consejeros Jacqueline Jorquera, Germán Arenas, Mauricio Valderrama, Álex Ramírez, Miguel Ángel Riveros, Gerardo Contreras y Claudio Schmincke.

En la jornada también estuvieron presentes el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud, junto a funcionarios municipales vinculados al proyecto, además de representantes del Centro de Padres y Apoderados.

Obras consideran techumbre y mejoramiento del recinto

La iniciativa contempla el recambio de la techumbre de todas las naves del colegio, reemplazando las actuales cubiertas de asbesto por zinc. A esto se suman trabajos de pintura exterior e interior en las distintas dependencias del establecimiento.

Las obras incluyen oficinas, salas de clases, bodega, pasillos y cocina, además de intervenciones en aleros, tapacanes, ventanas, protecciones y puertas.

El proyecto considera también el acondicionamiento acústico de la actual sala de música, trabajo que cuenta con un aporte adicional de $20 millones de la Municipalidad de Machalí.

De esta manera, el financiamiento total destinado a las distintas intervenciones alcanza los $435 millones, considerando los recursos aportados por el Gobierno Regional y el municipio.

El Colegio Bicentenario Artístico Santa Teresa está ubicado en el sector del mismo nombre, en Machalí, y atiende a estudiantes de educación parvularia, básica y media. Actualmente cuenta con una matrícula de 396 estudiantes.

Además de la formación general, el establecimiento desarrolla formación artística y cuenta con apoyo pedagógico para estudiantes con necesidades educativas especiales mediante su proyecto de integración, que contempla la participación de profesionales especialistas.