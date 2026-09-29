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CORE fiscaliza en terreno avance de obras de emergencia en colegio artístico Santa Teresa de Machalí

El proyecto contempla una inversión de $415 millones del Gobierno Regional y considera el recambio de la techumbre, trabajos de pintura y mejoramientos en distintas dependencias del establecimiento. La Municipalidad de Machalí aportó otros $20 millones para el acondicionamiento acústico de la sala de música.

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La Comisión de Educación del Consejo Regional de O’Higgins realizó una fiscalización en terreno al proyecto “Conservación de Emergencia Colegio Artístico Santa Teresa”, iniciativa que considera una inversión superior a los $415 millones financiados por el Gobierno Regional y su Consejo Regional.

La sesión se desarrolló en las dependencias del Colegio Bicentenario Artístico Santa Teresa de Machalí y fue encabezada por el consejero regional Manuel Morales. También participaron la vicepresidenta de la comisión, Lucía Muñoz, y los consejeros Jacqueline Jorquera, Germán Arenas, Mauricio Valderrama, Álex Ramírez, Miguel Ángel Riveros, Gerardo Contreras y Claudio Schmincke.

En la jornada también estuvieron presentes el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud, junto a funcionarios municipales vinculados al proyecto, además de representantes del Centro de Padres y Apoderados.

Obras consideran techumbre y mejoramiento del recinto

La iniciativa contempla el recambio de la techumbre de todas las naves del colegio, reemplazando las actuales cubiertas de asbesto por zinc. A esto se suman trabajos de pintura exterior e interior en las distintas dependencias del establecimiento.

Las obras incluyen oficinas, salas de clases, bodega, pasillos y cocina, además de intervenciones en aleros, tapacanes, ventanas, protecciones y puertas.

El proyecto considera también el acondicionamiento acústico de la actual sala de música, trabajo que cuenta con un aporte adicional de $20 millones de la Municipalidad de Machalí.

De esta manera, el financiamiento total destinado a las distintas intervenciones alcanza los $435 millones, considerando los recursos aportados por el Gobierno Regional y el municipio.

El Colegio Bicentenario Artístico Santa Teresa está ubicado en el sector del mismo nombre, en Machalí, y atiende a estudiantes de educación parvularia, básica y media. Actualmente cuenta con una matrícula de 396 estudiantes.

Además de la formación general, el establecimiento desarrolla formación artística y cuenta con apoyo pedagógico para estudiantes con necesidades educativas especiales mediante su proyecto de integración, que contempla la participación de profesionales especialistas.

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