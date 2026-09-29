D. Concepción se enfrentará ante O’Higgins por la llave 4

D. Concep. y O'Higgins se enfrentarán mañana por la llave 4 de de la Copa Chile. El partido se jugará desde las 20:00 horas en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo.
Los resultados de D. Concepción en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: D. Concepción 3 vs Huachipato 2 (24 de junio)
- Fase de Grupos: Huachipato 1 vs D. Concepción 2 (2 de julio)
- Fase de Grupos: Deportes Temuco 1 vs D. Concepción 1 (21 de junio)
- Fase de Grupos: D. Puerto Montt 2 vs D. Concepción 0 (28 de junio)
- Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs Deportes Temuco 0 (6 de julio)
- Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs D. Puerto Montt 0 (12 de julio)
- Octavos de Final: Curicó Unido 0 vs D. Concepción 4 (23 de septiembre)
- Octavos de Final: D. Concepción 2 vs Curicó Unido 0 (27 de septiembre)
Los resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)
- Fase de Grupos: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)
- Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Unión Española 1 (21 de junio)
- Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Recoleta 1 (28 de junio)
- Fase de Grupos: Unión Española 1 vs O'Higgins 2 (5 de julio)
- Fase de Grupos: Recoleta 1 vs O'Higgins 3 (26 de agosto)
- Octavos de Final: O'Higgins 2 vs Dep. Santa Cruz 1 (24 de septiembre)
- Octavos de Final: Dep. Santa Cruz 1 vs O'Higgins 3 (27 de septiembre)
Horario D. Concepción y O'Higgins, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
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