Detienen a conductor con cerca de 300 gramos de marihuana durante control en Pichilemu

Un hombre de 24 años fue detenido por Carabineros en Pichilemu luego de ser sorprendido transportando cerca de 300 gramos de marihuana durante un control de tránsito selectivo.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros de la Tercera Comisaría de Pichilemu, el procedimiento se desarrolló en avenida Cáhuil, donde los funcionarios fiscalizaron un automóvil.

Durante la revisión, los efectivos policiales percibieron un fuerte olor a marihuana. En el registro de las vestimentas del conductor encontraron $119 mil en dinero en efectivo, en billetes de distintas denominaciones.

Posteriormente, al revisar el vehículo, Carabineros encontró una bolsa de nylon en el piso del automóvil que contenía una sustancia vegetal deshidratada, de características similares a la marihuana. En el maletero fue localizada una segunda bolsa con una sustancia de similares características.

Durante la inspección también fue encontrada una pesa digital, elementos que fueron incautados por los funcionarios.

En el procedimiento participó el can detector de drogas Brenda junto a su guía, apoyando las labores de búsqueda al interior del vehículo.

Las sustancias fueron sometidas a una prueba de campo, procedimiento que confirmó que correspondían a cannabis sativa, con un peso cercano a los 300 gramos.

Con estos antecedentes, Carabineros detuvo al conductor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención y formalización.

Por instrucción del fiscal de turno, además, se dispuso la incautación del vehículo utilizado durante el procedimiento.