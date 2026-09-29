Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Dos estadios de la capital asoman como sede para la final de la Copa de la Liga

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

La final de la Copa de la Liga, programada para el próximo sábado 17 de octubre, no se jugará en Valparaíso. Por lo mismo, la ANFP elevó la solicitud de autorización a la Delegación Metropolitana para que este partido entre O’Higgins y Coquimbo Unido se dispute en Santiago.

La negativa de las autoridades porteñas, obligó a la dirigencia del fútbol chileno recurrir al plan B, es decir, que el lance entre celestes y piratas tenga su locación en la capital nacional.

En ese sentido, son dos los estadios posibles donde se podría disputar el encuentro: Claro Arena de Las Condes y Santa Laura en Independencia. Ahora bien, hay una tercera alternativa, pero esta quedaría descartada una vez recepcionado el visto bueno de la Delegación para jugar el duelo en Santiago.

Habrá que esperar entonces por la oficialización desde Quilín para conocer dónde y a qué hora se jugará el lance definitorio de la Copa de la Liga y que llevará a uno de los equipos a la Copa Libertadores 2027.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Royalton reabre sus cinco resorts en Jamaica
5 horas hace
Se enfrentan Boca Juniors y Unión por la fecha 11
6 horas hace
Se enfrentan Independiente Riv. (M) y Gimnasia por la fecha 11
6 horas hace
Royalton reabre sus cinco resorts en Jamaica
5 horas hace
Se enfrentan Boca Juniors y Unión por la fecha 11
6 horas hace
Anuncios
ESCUELAS 2
4.500 personas desfilarán el 2 de octubre en Rancagua
1 cine
Hasta el viernes se puede postural al Festival de MicroCortos Escolares.
Anuncios
1
Codelco se ausenta de sesión clave por Andes Norte y Castro acusa “falta de respeto” a trabajadores y al Senado
clasificatorias adulto 1
Se inició la clasificatoria regional adultos en el fútbol amateur
Qué mercados de apuestas1
Qué mercados de apuestas en vivo se mueven más rápido en 2026
2 denuncia muni rcgua
Tutela laboral: cuando un conflicto de trabajo puede alcanzar los derechos fundamentales
Anuncios
798636_0
Por la llave 3, D. Puerto Montt recibirá a Colo Colo
1 condena san vicente....
Codena de 10 años de cárcel para autor de robo con violencia e intimidación en San Vicente de Tagua Tagua
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
Foto: Maximiliano Figueroa - El Rancagüino
Stephanie Vaquer defenderá su título mundial en Money in the Bank
Minería
Diversificar la economía regional: el desafío que plantea la caída de la actividad en O’Higgins
2 rengo campamentos
Inician proceso de desalojo de campamentos en terrenos privados de Rengo.
Anuncios
1 detenido rcgua....
Jornada de fiscalizaciones preventivas en Rancagua deja a una persona detenida
1 doñihue....
Persona extraviada fue encontrada en buenas condiciones de salud tras amplio operativo de búsqueda
_DSC3477
Epiroc y Buenaventura conocen experiencia digital de El Teniente
_DSC3359 (1).jpg
Estudiantes del Liceo Pedro Aguirre Cerda conocieron sobre geometalurgia con profesionales de El Teniente
Anuncios
BANCO 1
O’Higgins analiza sus desafíos económicos con la mirada puesta en la inversión
1 VITASER
VitaSer: salud integral, atención personalizada y un equipo multidisciplinario
EDITORIAL ok
La inversión y la precisión estadística
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
Infancia misionera
Infancia Misionera prepara gran encuentro en Peralillo
santacruz ohiggins 1
O’Higgins liquida la serie ante Deportes Santa Cruz y sella su paso a los cuartos de final de la Copa Chile
798632_2
O’Higgins vence 3-1 a Dep. Santa Cruz y pasa a Cuartos de Final
Deportes Santa Cruz vs O'Higgins
Deportes Santa Cruz vs O’Higgins EN VIVO, Copa Chile 2026 octavos de final vuelta: relato MINUTO A MINUTO