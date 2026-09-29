Dos estadios de la capital asoman como sede para la final de la Copa de la Liga

La final de la Copa de la Liga, programada para el próximo sábado 17 de octubre, no se jugará en Valparaíso. Por lo mismo, la ANFP elevó la solicitud de autorización a la Delegación Metropolitana para que este partido entre O’Higgins y Coquimbo Unido se dispute en Santiago.

La negativa de las autoridades porteñas, obligó a la dirigencia del fútbol chileno recurrir al plan B, es decir, que el lance entre celestes y piratas tenga su locación en la capital nacional.

En ese sentido, son dos los estadios posibles donde se podría disputar el encuentro: Claro Arena de Las Condes y Santa Laura en Independencia. Ahora bien, hay una tercera alternativa, pero esta quedaría descartada una vez recepcionado el visto bueno de la Delegación para jugar el duelo en Santiago.

Habrá que esperar entonces por la oficialización desde Quilín para conocer dónde y a qué hora se jugará el lance definitorio de la Copa de la Liga y que llevará a uno de los equipos a la Copa Libertadores 2027.