Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Filtro de polen: La pieza clave del auto para combatir la alergia primaveral

-Con la floración primaveral en aumento, advierten sobre esta pieza del auto que pocos conductores tienen en el radar y que impide que el aire cargado de alérgenos entre al habitáculo.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

La llegada de la primavera trae consigo un fenómeno que cada año se repite: el aumento de las alergias respiratorias asociadas al polen. La conversación pública sobre este tema suele concentrarse en el aire libre y en el hogar, pero deja fuera un espacio en el que muchas personas pasan varias horas al día y que también puede convertirse en un foco de exposición constante: el interior del auto. Ahí es donde entra en juego el filtro de polen, también conocido como filtro de cabina o de habitáculo, una pieza que pocos conductores conocen en detalle, pero que cumple un rol clave en la calidad del aire que se respira al interior del vehículo.

«El filtro de polen y el filtro de aire del motor cumplen funciones completamente distintas, aunque suelen confundirse. El filtro de aire del motor protege al motor de partículas que podrían dañarlo, mientras que el filtro de polen o de habitáculo protege a las personas que van dentro del auto, filtrando el aire que entra por el sistema de ventilación y climatización antes de que llegue al interior», explica Sebastián Cruzat, Product Manager de Autoplanet.

CAMBIO PERIÓDICO

Como cualquier filtro, el de polen tiene una vida útil limitada y se va saturando con el uso. Según Cruzat, la recomendación general es cambiarlo una vez al año o cada 10.000 kilómetros aproximadamente, aunque esa frecuencia puede acortarse en ciertos contextos. En primavera, cuando la concentración de polen en el aire es más alta, un filtro que ya estaba cerca del final de su vida útil se satura más rápido. Por eso, para quienes son propensos a alergias, esta época es un buen momento para adelantar la revisión, incluso si no corresponde estrictamente al recambio anual, según lo explica.

Además, existen señales concretas que permiten identificar cuándo el filtro necesita atención: malos olores persistentes al encender la ventilación o el aire acondicionado, empañamiento de los vidrios que cuesta más de lo normal en disipar, y una notoria pérdida de potencia en la salida de aire del sistema de climatización.

En síntesis, hay que saber que los filtros de habitáculo son un repuesto económico y de instalación relativamente simple, por lo que muchos clientes optan por hacer el cambio ellos mismos o pedir apoyo en tienda cuando notan los primeros síntomas.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Royalton reabre sus cinco resorts en Jamaica
10 horas hace
Se enfrentan Boca Juniors y Unión por la fecha 11
11 horas hace
Se enfrentan Independiente Riv. (M) y Gimnasia por la fecha 11
11 horas hace
Royalton reabre sus cinco resorts en Jamaica
10 horas hace
Se enfrentan Boca Juniors y Unión por la fecha 11
11 horas hace
Anuncios
798636_2
Con un gol agónico, la ventaja 1-0 del duelo de ida se la llevó Colo Colo
Elenco Obra Radio Alegria
San Nicodemus, Arte y Cultura: adultos mayores protagonistas de una experiencia cultural en Coinco
Anuncios
En la comunidad del Ex Fundo La Punta, perteneciente a la parroquia de Codegua, avanzó la construcción de la Capilla Nuestra Señora de Lourdes.
Jóvenes de Trabajo País regresan a O’Higgins y completan la construcción de dos capillas
1 GOPE
GOPE y Bomberos rescatan a tres personas extraviadas en sector Tipaume de Rengo
1 detenido pichilemu....
Detienen a conductor con cerca de 300 gramos de marihuana durante control en Pichilemu
1 chimbarongo....
Una persona fallece tras incendio que afectó una vivienda en Chimbarongo
Anuncios
1 cine
Hasta el viernes se puede postural al Festival de MicroCortos Escolares.
2 accidente
Una persona fallece tras colisión frontal entre camión y vehículo en la Ruta 90
primer auto USACH otra
¿Pensando en tu primer auto? Especialista entrega claves para elegirlo
Universidad de O’Higgins cumple 11 años y supera los 9 mil estudiantes
Los conflictos pasan, la universidad queda
La verdadera emergencia
797173_0
Se enfrentan U. Concepción y Huachipato por la fecha 23
Anuncios