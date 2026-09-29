Filtro de polen: La pieza clave del auto para combatir la alergia primaveral

La llegada de la primavera trae consigo un fenómeno que cada año se repite: el aumento de las alergias respiratorias asociadas al polen. La conversación pública sobre este tema suele concentrarse en el aire libre y en el hogar, pero deja fuera un espacio en el que muchas personas pasan varias horas al día y que también puede convertirse en un foco de exposición constante: el interior del auto. Ahí es donde entra en juego el filtro de polen, también conocido como filtro de cabina o de habitáculo, una pieza que pocos conductores conocen en detalle, pero que cumple un rol clave en la calidad del aire que se respira al interior del vehículo.

«El filtro de polen y el filtro de aire del motor cumplen funciones completamente distintas, aunque suelen confundirse. El filtro de aire del motor protege al motor de partículas que podrían dañarlo, mientras que el filtro de polen o de habitáculo protege a las personas que van dentro del auto, filtrando el aire que entra por el sistema de ventilación y climatización antes de que llegue al interior», explica Sebastián Cruzat, Product Manager de Autoplanet.

CAMBIO PERIÓDICO

Como cualquier filtro, el de polen tiene una vida útil limitada y se va saturando con el uso. Según Cruzat, la recomendación general es cambiarlo una vez al año o cada 10.000 kilómetros aproximadamente, aunque esa frecuencia puede acortarse en ciertos contextos. En primavera, cuando la concentración de polen en el aire es más alta, un filtro que ya estaba cerca del final de su vida útil se satura más rápido. Por eso, para quienes son propensos a alergias, esta época es un buen momento para adelantar la revisión, incluso si no corresponde estrictamente al recambio anual, según lo explica.

Además, existen señales concretas que permiten identificar cuándo el filtro necesita atención: malos olores persistentes al encender la ventilación o el aire acondicionado, empañamiento de los vidrios que cuesta más de lo normal en disipar, y una notoria pérdida de potencia en la salida de aire del sistema de climatización.

En síntesis, hay que saber que los filtros de habitáculo son un repuesto económico y de instalación relativamente simple, por lo que muchos clientes optan por hacer el cambio ellos mismos o pedir apoyo en tienda cuando notan los primeros síntomas.