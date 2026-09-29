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GOPE y Bomberos rescatan a tres personas extraviadas en sector Tipaume de Rengo

Las personas habían perdido la orientación durante la jornada del lunes y fueron ubicadas en un sector de difícil acceso. El operativo se extendió por varias horas y concluyó con los tres extraviados en buen estado de salud.

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Un amplio operativo de búsqueda y rescate permitió ubicar y sacar con vida a tres personas que se habían extraviado en el sector Tipaume, comuna de Rengo, luego de internarse en esta zona precordillerana.

La emergencia se inició durante la noche del lunes, cuando se reportó que las tres personas habían perdido la orientación y no lograban regresar por sus propios medios.

Hasta el sector se trasladaron equipos del Cuerpo de Bomberos de Rengo, que durante varias horas realizaron labores de búsqueda. Sin embargo, las condiciones geográficas y la dificultad del terreno impidieron inicialmente que los voluntarios pudieran llegar hasta el punto donde se encontraban.

Durante el operativo, los equipos de emergencia lograron divisar una fogata realizada por las personas extraviadas, lo que permitió establecer que se encontraban con vida y, aparentemente, en buenas condiciones de salud.

Pese a ello, el acceso al lugar presentaba importantes dificultades debido a la presencia de barrancos y zonas de complicado desplazamiento, por lo que se solicitó la colaboración de personal especializado del GOPE de Carabineros.

Durante la jornada de este martes, funcionarios del GOPE O’Higgins retomaron las labores de búsqueda desde el sector El Cerrillo, logrando finalmente ubicar a las tres personas en un punto de difícil acceso.

Los equipos especializados concretaron el rescate y trasladaron a los extraviados, quienes se encontraban en buen estado de salud.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, las personas habrían salido del sendero principal debido a las condiciones climáticas registradas durante el lunes, jornada en que se produjeron intensas precipitaciones. Posteriormente, habrían perdido la orientación respecto de la ruta de regreso.

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Desde los equipos de emergencia reiteraron el llamado a quienes concurren a sectores precordilleranos a adoptar las medidas de seguridad necesarias, considerando las dificultades de acceso, la presencia de barrancos y otros riesgos asociados a este tipo de terrenos, especialmente cuando no se cuenta con el equipamiento adecuado o conocimiento de la zona.

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